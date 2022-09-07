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「梅花」最快明生成！中秋可能有颱風　最新動向曝

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲台灣東方海面熱帶系統發展中。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（7日）表示，蝦米！中秋節有颱風？的確可能有颱風，目前估計是往東海方向前進。天氣風險公司天氣分析師柯聿寧則提到，今年第12號颱風「梅花」有機會在周四、周五生成。

（圖／翻攝彭啟明臉書）

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▲▼最新歐洲模式模擬熱帶系統路徑。（圖／翻攝彭啟明臉書）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明在臉書說，9月仍是颱風發展旺季，有颱風是正常的事，但還是要看會不會來台灣，至少可以確認中秋連假3天的天氣尚稱穩定，北部、東半部雲量會略多，應該是雲伴月或雲遮月；至少颱風還沒有接近，目前估計是往東海方向前進。

柯聿寧則表示，目前在關島西北西方約1100公里海面上，有個熱帶擾動正在持續發展當中，日本氣象廳與美國海軍都已經將其升格為熱帶性低氣壓，在周四、周五有機會成為今年第12號颱風梅花。

▼氣象局最新風場預報動態模擬下周二熱帶系統動向。（圖／氣象局）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

柯聿寧分析，周六前的模式預報路徑大致偏向琉球東南方，間接使台灣附近的風向在周六到周日，轉為東北到偏北風的環境，北部、東北部迎風面雲量還會再增多、降雨機率提高，南部的午後對流降雨將更往山區縮減，後續熱帶擾動的動態，各個模式還有較大的分歧，這幾天還有變數。

中央氣象局預報員張承傳受訪指出，東方海面的低壓有機會慢慢發展，也不排除增強成颱風，但因為時間還久，未來路徑不確定性滿大，還要再觀察。

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