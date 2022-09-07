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快訊／連千毅涉NFT洗錢疑雲！檢方諭令20萬元交保

▲▼連千毅賣假貨雙手上銬移送。（圖／記者黃彥傑攝）

▲連千毅被依詐欺等罪嫌移送複訊。（圖／記者黃彥傑攝）

記者閔文昱、游宗樺／新北報導

知名直播主連千毅因涉嫌販賣爭議NFT商品遭部分民眾提告詐欺洗錢，6日上午10時許遭刑事局偵四大隊刑警逮捕，刑事局訊後依觸犯《刑法》詐欺、組織犯罪條例將連千毅、楊姓NFT開發商、楊姓NFT公司負責人及徐姓客服人員等4人移送新北地檢署偵辦，檢方7日凌晨複訊後諭令連千毅20萬元交保，其他3人5萬至10萬元交保。

據了解，7日凌晨將近1點30分有3名刺青男子拿錢來幫連千毅交保，但連千毅疑似走地下車道躲避媒體，現場守候的媒體撲空。

▲▼連千毅涉詐騙交保，媒體撲空。（圖／記者游宗樺攝）

▲連千毅涉詐騙交保，媒體撲空。（圖／記者游宗樺攝，下同）

▲▼連千毅涉詐騙交保，共犯楊姓兄弟各10萬元交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲同案被告楊姓兄弟檔，均10萬元交保後步出新北地檢。

刑事局指出，經查有包含Mini蝶女網紅等5名被害人購買多達22張，花費約61萬6千餘元購賣上述NFT，5月中卻在平台看到所購NFT遭無預警下架，且市場價格歸零。另外，連千毅多次在推銷NFT商品直播中聲稱，購買他的限量NFT可兌換包含GRA鑽石、賓利名錶、iPhone13、機車NFT賦能福利商品，但事後投資者想找連千毅經營的蘭庭精品兌換遭鉅，被害人不甘損失，Mini蝶在今年5月5日挺身到刑事局報案，怒控連千毅詐欺。

連千毅等人落網後均否認詐騙，連認為僅是借用肖像權，讓楊男的NFT公司發行327張限量NFT，他僅是直播代銷，否認涉入NFT吸金，楊嫌等人則認為是幫連千毅發行NFT，並無經手販售營利金額等後續問題，雙方大踢皮球。

另外，警方也發現，連千毅限量NFT所聲稱贈送鑽石都是大陸的山寨人工鑽石，「GRA」也非國際知名主流的珠寶鑑定機構、iPhone13居然是展示用的塑膠模型機，賓利手錶也是來自對岸的貼牌商品，市價都相當便宜。對此，連千毅偵訊時供稱，他只是代言，其餘部分均不知情。

▼3名刺青男帶錢來辦交保手續，連千毅躲避媒體離開地檢署。

▲▼連千毅涉NFT詐騙，檢諭令交保。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼連千毅涉NFT詐騙，檢諭令交保。（圖／記者游宗樺攝）

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