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又有颱風來襲？擾動增強「首發預報路徑」曝　下周逼近台灣家門

▲▼準颱風。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC、tropicaltidbits、NOAA）

▲熱帶擾動增強升格，未來有成颱機會。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象局表示，目前有一個熱帶擾動91W位於日本南方海面，預計將等到中秋連假後開始發展。聯合颱風警報中心（JTWC）今（6日）深夜將熱帶擾動升格14W，最新第一次預報路徑上，估計將一路向西、朝台灣直奔而來，「台灣颱風論壇」分析，14W還需要一段時間整合，「有成為颱風機會，但應該不會那麼快。」

氣象局預報，軒嵐諾颱風北上撲韓，進一步帶動北風南下，南風北風在台灣附近交會，有利於雲系發展，天氣不穩定，全台都有短暫陣雨或雷雨，明天（7日）台灣附近水氣仍多，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後降雨最為明顯，南部地區及中部、花蓮、台東山區有局部大雨發生機率。受微弱東北風影響，北台灣早晚稍涼，低溫23、24度，其他地區約25、26度，白天各地高溫在30至33度。

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▼熱帶擾動將整合增強，未來路徑可能往台灣靠近，。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC）

▲▼準颱風。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC、tropicaltidbits、NOAA）

▲▼準颱風。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC、tropicaltidbits、NOAA）

▲▼準颱風。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC、tropicaltidbits、NOAA）

氣象局指出，位於日本南方海面的低壓帶，目前有2個熱帶擾動發展中，由於距離較近，產生交互作用互相影響，並將逐漸重新整合出一個低壓中心。根據氣象局風場預報圖，「準颱風」可能將於12日（下周一）靠近台灣，來到東方海面，由於時間距離較遠，預報仍有不確定性，各國預報路徑仍呈現「天女散花」，待後續觀察。

預計8至10日（周四至六）各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸及東半部地區有零星短暫陣雨，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，中部以北及東北部天氣早晚稍涼。11至13日（周日至下周一）環境為東北風，迎風面水氣較多，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

天氣風險公司指出，目前在日本南方海面的熱帶擾動91W仍持續發展當中，由模式預報來看還有增強的機會，預計會來到琉球東南方海面並逐漸北轉，只是移動過程有些緩慢，可能間接讓台灣附近的東北到偏北風持續一段時間。

▼14W模式預報路徑仍呈「天女散花」。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲▼準颱風。（圖／中央氣象局、翻攝JTWC、tropicaltidbits、NOAA）

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