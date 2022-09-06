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BA.5入侵「夜市可邊走邊吃」？指揮中心解答　羅一鈞授2招安心逛

▲基隆廟口夜市。（圖／記者彭懷玉攝）

▲指揮中心提醒，不會禁止民眾在夜市邊走邊吃，但仍建議定點食用完畢，減少感染風險。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者張乃文／台北報導

疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增36393例本土個案，另增314例境外移入，確診個案中新增21例死亡。國內自8月底起連續多日，本土病例超過3萬例，加上BA.5已侵台，對於變異株威脅，許多活動也讓外界擔憂是否可再繼續執行，如：夜市邊走邊吃等。對此，指揮中心也給出答案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞針對媒體提問，BA.5疫情再起，夜市是否依舊開放邊走邊吃？他表示，經濟部所提供的「傳統市場及夜市防疫管理措施建議」指引中，從去年12月至今年7月29日修正前，「都是禁止在夜市裡邊走邊吃」，不過，今年修訂防疫指引，原先禁止邊走邊吃的規範已從新版指引撤除。

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不過，羅一鈞建議，如果夜市人潮擁擠，不是在吃東西情況下「還是把口罩戴好」，吃東西也注意在定點站吃完，「不要連續長時間邊走邊吃」，以免口罩一直取下會增加感染風險。

另外，中秋連假將至，對於許多人將進行一年一度的烤肉活動，中央流行疫情指揮中心重申，尊重各地方政府防疫指引，但建議未接種疫苗長者、幼童或免疫低下民眾參加群聚活動。羅一鈞也說，中央並未禁止特定河濱或是場所舉辦聚會或烤肉。但若要在公共場域或營業場所舉辦烤肉聚會，應遵守量體溫、不得逐桌敬酒敬茶、加強環境清消等。

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