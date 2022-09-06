台北「尾隨之狼」起底　2年犯6案仍趴趴走...社安網破功！

▲蔡姓男子5日凌晨涉嫌尾隨夜歸女性侵，當晚遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



台北市松山區民生社區5日凌晨發生歹徒尾隨夜歸女子性侵的驚悚案件，警方獲報後調閱監視器，鎖定前科累累的性侵慣犯蔡男涉有重嫌，5日傍晚在內湖區將他逮捕。警方查出，現年剛滿20歲的蔡姓犯嫌，光是從去年至少在台北市犯下5件類似案件，但因案件均在地檢署、法院審理中，導致性侵慣犯蔡男仍可獲交保在外趴趴走，社會安全網儼然破了一個大洞。



警方調查蔡男涉案紀錄，蔡嫌去年2月23日涉嫌在內湖區舊宗路某賣場偷窺女子如廁，遭被害人報警逮捕，涉嫌妨害秘密罪嫌移送；4月8日在內湖區康寧路葫州捷運站1號出口，以同樣手法潛入女廁偷看女乘客上廁所，遭捷運公司人員報警後逮捕移送。

▲松山分局偵查隊副隊長莊閔傑說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）



但蔡嫌仍未因此入獄，去年9月又在內湖運動公園強拉經過的跑步運動女子強制猥褻意圖性侵，遭警方逮捕並依觸犯強制猥褻罪嫌移送法辦；蔡男獲交保後仍不知悔改，今年6月又在台北市小巨蛋捷運站偷窺女乘客上廁所，後來難忍性欲，直接爬過隔板推倒女子意圖性侵，遭轄區松山警分局依強制猥褻罪嫌移送法辦。



上述犯罪經驗累積似乎加速了蔡嫌的犯案頻率，今年6月17日，蔡男到文山區木柵公園，將一名路過婦女拖到男廁內意圖性侵，所幸遭聽聞女子呼救聲熱心民眾制止報警，警方趕到現場逮人，依強制猥褻罪嫌移送法辦，但蔡嫌仍未入獄，持續逍遙法外。



9月5日凌晨3時許，蔡嫌尾隨一名騎單車夜歸女子，他先在南京東路五段攀談問路，之後騎車尾隨被害女子約1公里到民生社區新東街附近，趁四下人車稀少直接強拉女子道路旁猥褻，儘管施暴過程女子極力抵抗，甚至咬傷蔡男手臂，蔡男仍以手指性侵得逞。



有媒體報導，蔡男領有乙類身心障礙手冊，可能因此不符合羈押要件得以消遙法外，但根據警方調查，蔡嫌應對正常，辯稱是自己控制不了慾望，才會屢次犯案；橫行台北的蔡男落網後，本來想向「法律扶助基金會」申請律師陪訊，但法扶律師今天上午並未出現，警方認定蔡男犯後態度不佳，且多次重覆施行犯罪，訊後建請檢察官將他羈押禁見、也不排除有更多女子受害。

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖 女兒出生5天後二寶爸離奇亡

►快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車



►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了