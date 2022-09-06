幫正妹女兒報仇「把屎潑回去」　老爸和頭號槍擊要犯是麻吉

記者郭玗潔／台北報導

邱姓女子嫌棄搭訕她的柯姓男子身高矮，在台北信義威秀前被柯男用桶子裝糞便穢物淋頭。而柯姓男子因案出庭時，也被邱女父親和友人呂男合作「以暴制暴」，在法院前對柯男潑糞，邱父因此依犯共同犯毀損罪，被處5月徒刑，而邱父過去擁豐厚幫派人脈歷史也曝光。

▲邱姓女子在信義區被柯男潑糞，她父親不滿女兒受辱，趁柯男出庭時也找人「潑回去」被判刑，邱父幫派人脈廣的歷史也曝光。（資料照／記者張君豪攝）

邱父曾接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，提到年輕時誤入歧途混跡江湖因而涉案，這當中包含非法油品買賣、偽造文書和恐嚇取財等，當時他遭判刑13年入獄，直到2018年4月服刑了10年，才聲請假釋獲准出獄，當初入獄時，兒子才剛上國中，妹妹（被潑糞邱女）才在念國小，出獄後只想好好金盆洗手享受天倫之樂。

邱當年入監在素有「天下第一監」的台南監獄服刑，台南監獄是專門收容重大刑案罪犯的監所，包含綽號「惡虎」、「新竹球」的十大槍擊要犯薛球也在南監服刑，不但是邱爸同房室友更是麻吉，至今與薛球家人還會寒暄問暖保持友誼。

邱爸在獄中為人「阿莎力」、耿直，結交了許多各路幫派獄友，據熟悉邱爸為人的朋友表示，直到現在薛球家人與邱爸都還有聯繫。邱爸出獄後，也相當感謝妻子含辛茹苦辛苦扶養帶大兩個小孩，當他回家見到女兒已經亭亭玉立；內心充滿感動與愧疚，他服刑時存了一點積蓄，出獄不久聽到女兒要去考機車駕照，他陪女兒考完照，更花了8萬多元為女兒添購新機車，顯現疼愛女兒的一面。

在採訪過程中，邱爸不斷接到昔日獄友、看到邱女兒遭襲，關心他的道上兄弟，甚至是竹聯幫東區某堂口老大的電話詢問狀況。邱爸雖有幫派背景，但他說自己犯過錯，也因此入獄10年錯失照顧妻女成長最關鍵的時段，未來他不能再缺席。不過，如今邱爸又為了替被潑糞的女兒復仇，找友人對柯男潑糞，被法院依犯共同犯毀損罪被處5月徒刑，可易科罰金15萬元。

▲採訪中邱爸陸續接到各方兄弟關心電話 。（圖／記者張君豪攝）