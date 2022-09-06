　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫正妹女兒報仇「把屎潑回去」　老爸和頭號槍擊要犯是麻吉

 

記者郭玗潔／台北報導

邱姓女子嫌棄搭訕她的柯姓男子身高矮，在台北信義威秀前被柯男用桶子裝糞便穢物淋頭。而柯姓男子因案出庭時，也被邱女父親和友人呂男合作「以暴制暴」，在法院前對柯男潑糞，邱父因此依犯共同犯毀損罪，被處5月徒刑，而邱父過去擁豐厚幫派人脈歷史也曝光。

▲日前在北市信義區遭潑屎的邱女父親出面說明家人受威脅攻擊的過程。（圖／記者張君豪攝）

▲邱姓女子在信義區被柯男潑糞，她父親不滿女兒受辱，趁柯男出庭時也找人「潑回去」被判刑，邱父幫派人脈廣的歷史也曝光。（資料照／記者張君豪攝）

邱父曾接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，提到年輕時誤入歧途混跡江湖因而涉案，這當中包含非法油品買賣、偽造文書和恐嚇取財等，當時他遭判刑13年入獄，直到2018年4月服刑了10年，才聲請假釋獲准出獄，當初入獄時，兒子才剛上國中，妹妹（被潑糞邱女）才在念國小，出獄後只想好好金盆洗手享受天倫之樂。

邱當年入監在素有「天下第一監」的台南監獄服刑，台南監獄是專門收容重大刑案罪犯的監所，包含綽號「惡虎」、「新竹球」的十大槍擊要犯薛球也在南監服刑，不但是邱爸同房室友更是麻吉，至今與薛球家人還會寒暄問暖保持友誼。

邱爸在獄中為人「阿莎力」、耿直，結交了許多各路幫派獄友，據熟悉邱爸為人的朋友表示，直到現在薛球家人與邱爸都還有聯繫。邱爸出獄後，也相當感謝妻子含辛茹苦辛苦扶養帶大兩個小孩，當他回家見到女兒已經亭亭玉立；內心充滿感動與愧疚，他服刑時存了一點積蓄，出獄不久聽到女兒要去考機車駕照，他陪女兒考完照，更花了8萬多元為女兒添購新機車，顯現疼愛女兒的一面。

在採訪過程中，邱爸不斷接到昔日獄友、看到邱女兒遭襲，關心他的道上兄弟，甚至是竹聯幫東區某堂口老大的電話詢問狀況。邱爸雖有幫派背景，但他說自己犯過錯，也因此入獄10年錯失照顧妻女成長最關鍵的時段，未來他不能再缺席。不過，如今邱爸又為了替被潑糞的女兒復仇，找友人對柯男潑糞，被法院依犯共同犯毀損罪被處5月徒刑，可易科罰金15萬元。

▲採訪中邱爸陸續接到各方兄弟關心電話 。（圖／記者張君豪攝）

▲採訪中邱爸陸續接到各方兄弟關心電話 。（圖／記者張君豪攝）

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
LIVE／媽媽、佩琪落水救誰？　柯文哲這樣說
北市男隨機性侵女子！2年犯6案趴趴走　活動區域曝光
合作吊蛤多年竟出事！3人慘成焦屍　老闆嘆：有提醒小心高壓電
快訊／大谷單場轟2支全壘打！　天使10比0完封老虎
快訊／午後雷雨來了！　8縣市「大雨特報」
向曹興誠求償5億！中天得繳「驚人裁判費」　律師：先拿出來看看
林襄胸部是真是假？　她親揉G罩杯「3眉角一眼分辨」：9成假奶
父逃死還原恐怖電擊！4個人都被「吸住」　他脫困眼睜睜看2兒燒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款3千萬...年領40萬利息

台北「尾隨之狼」起底　2年犯6案仍趴趴走...社安網破功！

北投警路上攔超稀有「三牌怪車」　回收男大吐辛酸真相...結局曝

合作吊蛤多年竟出事！3人慘成焦屍　老闆嘆：有提醒小心高壓電

觀光局「倫敦雇員」A公帑130萬　駐英辦事處房租沒著落露餡

幫正妹女兒報仇「把屎潑回去」　老爸和頭號槍擊要犯是麻吉

疑幻聽跌落愛河！高雄男浮在水中求救　她驚見急報警

父逃死還原恐怖電擊！4個人都被「吸住」　求援沒人敢靠近

網戀「阿富汗士兵」遭詐百萬還挨告！她秀千頁聊天記錄獲判無罪

正妹女兒被潑屎「法院外潑回去」　老爸找人幫報仇下場出爐

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

正妹實況主直播遇詭異女　狂咳＋跟蹤吼：心裡有鬼

小S二女兒拍Vlog「2姊妹亂入」　許老三送飛吻...Lily：這可以PO嗎

楊丞琳「我是廣東人」掀熱議！　生日意外成禁忌

學生紅燈倒數「操控車流」　網笑：讀書壓力大太吼？

女倒頭栽進舊衣回收箱　尬笑曝：我想撿手機啦

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款3千萬...年領40萬利息

台北「尾隨之狼」起底　2年犯6案仍趴趴走...社安網破功！

北投警路上攔超稀有「三牌怪車」　回收男大吐辛酸真相...結局曝

合作吊蛤多年竟出事！3人慘成焦屍　老闆嘆：有提醒小心高壓電

觀光局「倫敦雇員」A公帑130萬　駐英辦事處房租沒著落露餡

幫正妹女兒報仇「把屎潑回去」　老爸和頭號槍擊要犯是麻吉

疑幻聽跌落愛河！高雄男浮在水中求救　她驚見急報警

父逃死還原恐怖電擊！4個人都被「吸住」　求援沒人敢靠近

網戀「阿富汗士兵」遭詐百萬還挨告！她秀千頁聊天記錄獲判無罪

正妹女兒被潑屎「法院外潑回去」　老爸找人幫報仇下場出爐

「港埠業務費調漲方案」遭施壓　全國碼頭工會怒：勿犧牲勞工權益

2022年全產業均薪不到4.4萬元　66％「實質薪資負成長」

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款3千萬...年領40萬利息

台北「尾隨之狼」起底　2年犯6案仍趴趴走...社安網破功！

北投警路上攔超稀有「三牌怪車」　回收男大吐辛酸真相...結局曝

四川6.8強震65死！　行政院：有需要台灣協助會適時提供

阿堂鹹粥「漲幅比房價還驚人」　在地人揭歷史地位：全台灣最屌

2022勞工親子暨特色產業嘉年華　24日一連2天森林公園登場

大學弟和女友合租！她喊「寒暑假不付房租」：只願給1.6萬

貴陽多區靜默管理　千隻獼猴下山「竄入居民區覓食」

社會熱門新聞

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

永和分屍案　大哥曾問：垃圾車何時來

永和男遭分屍　監視器拍下「大哥拖行李箱」

即／永和分屍案「沒有頭顱」　警上門發現失聯男遇害

即／遭300公斤螺絲桶砸中　高雄工人失去心跳

吊車勾到高壓電！3工人慘死最年輕24歲

吊掛蛤蜊要收成！吊車勾高壓電3工人淪焦屍

永和分屍！高大成曝殺人動機　獨留左腳全因這理由

即／北市松山爆隨機性侵　夜歸女遭當街壓地淫辱

司機搶命5天未醒　肇事「景山」出面了

女房務床戰國三少年24次！他當爸爸了

新北分屍案　鄰居：看到哥哥拖行李箱

更多熱門

相關新聞

女兒被潑屎　老爸找人潑回去下場出爐

女兒被潑屎　老爸找人潑回去下場出爐

邱姓女子嫌棄搭訕她的柯姓男子身高矮，在台北信義威秀前被柯男用桶子裝糞便穢物淋頭，其中還有疑似未消化完的金針菇殘留在身上。邱女對柯男提告，柯男二審被依強暴侮辱罪判3月徒刑定讞，民事方面柯男則應賠償20萬元，全案可上訴。而柯男在出庭時，也遭邱女父親和友人呂男合作「以暴制暴」潑糞，法官依犯共同犯毀損罪，處邱父5月徒刑，可易科罰金15萬元，呂男則另案審理中。

男大生撿屍太惡質　緩刑遭撤銷改判入監

男大生撿屍太惡質　緩刑遭撤銷改判入監

「琢白」建商搶下信義兒福都更案　高規格重建計畫曝光

「琢白」建商搶下信義兒福都更案　高規格重建計畫曝光

雨神來了！信義區「天空瀑布狂洩」壯觀畫面曝光

雨神來了！信義區「天空瀑布狂洩」壯觀畫面曝光

北市轎車闖紅燈「撞飛休旅車」　衝進騎樓釀4傷

北市轎車闖紅燈「撞飛休旅車」　衝進騎樓釀4傷

關鍵字：

潑屎妹薛球信義區

讀者迴響

熱門新聞

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

楊丞琳「在台吃海鮮奢侈」　網集體幫她恢復記憶

江宏傑悲痛發聲！福原愛「耍賴不送回台灣」現況曝光

孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

快訊／台南吊車勾到高壓電　3人燒成焦屍

吊車勾到高壓電！爸目睹2子、同事觸電慘死

楊丞琳「在台吃海鮮是奢侈」被罵爆！她拋1照片怒嗆

5縣市大雨！今明全台變天可能又有颱風

北一女妹搭保時捷911上學　一開車門擊落騎士

樓梯爬一半…她下體「突掉粉色肉蛋」嚇傻了

永和分屍案　大哥曾問：垃圾車何時來

她驗DNA發現男友是親哥　交往6年都上床了

親戚停車半年！媳婦嗆收租金「婆婆一句話」網狂挺

瑀熙公開驚人年收！　「每月進帳150萬」來源曝

「不要冤枉楊丞琳！」苦苓逆風幫喊冤

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

林襄17歲差很大舊照起底！　被說是假的「脫衣給驗貨」

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

遭「景山」槽車追撞！　司機病危裝葉克膜搶命

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

手機放鐘聲誤導老師下課　網笑調皮學生：要延畢了

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

高雄男酒駕被攔怒嗆警　「X你X、警察就賊仔！」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面