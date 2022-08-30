雨神來了！信義區驚見結界仙境　「天空瀑布狂洩」壯觀畫面曝光

▲雨瀑布超美。（圖／網友Mercury Shih提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／劉維榛報導

今（30）日午後熱對流發展旺盛，氣象局稍早針對10縣市發布大雨特報，儘管北市沒有列入大雨特報範圍裡，但有網友驚呼，「看起來信義區沒下雨，隔壁大安區暴雨ing！」雨勢猶如瀑布從天而降，壯觀畫面驚呆了！

今日下午3時許，一名男網友在臉書《信義區三兩事》貼出一張爆雨超美結界畫面，他表示，「真難得，看起來信義區沒下雨，隔壁大安區暴雨ing！」照片可見，雨瀑布從天上傾盆而洩，景象非常壯觀。

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底下網友熱議「信義區半個小時前下過了」、「六張犁剛下過」、「好在我出門前就把衣服收下來了」、「信義區沒下很大」。原PO則回應，「那就是松山區了」。

而大家也關注強颱「軒嵐諾」的動態，氣象局預報員趙竑表示，軒嵐諾將在明晚開始影響台灣天氣，週四到週六離台灣最近，並會在琉球附近海面打轉，未來往北北東移動。

至於是否會放颱風假，趙竑表示，本次降雨最明顯的地區為基隆北海岸、北部山區，但是以颱風假標準而言，通常都是「風力」達標機會高，然而軒嵐諾離台灣不夠近，風速達標有困難，降雨方面則因颱風沒有登陸，所以要達標更困難，換言之，放假機會不大。

▼颱風軒嵐諾將於明晚到週六影響台灣天氣。（圖／翻攝自RAMMB）

