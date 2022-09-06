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正妹女兒被潑屎「法院外潑回去」　老爸找人幫報仇下場出爐

▲柯男不滿被邱女嫌矮，朝對方潑糞洩憤。（圖／翻攝爆料公社、記者黃國霖攝）

▲邱姓女子在信義區被柯男潑糞，她父親不滿女兒受辱，趁柯男出庭時，向友人指認他，由友人對柯男潑糞。
（圖／翻攝爆料公社、記者黃國霖攝）

記者郭玗潔／台北報導

邱姓女子嫌棄搭訕她的柯姓男子身高矮，在台北信義威秀前被柯男用桶子裝糞便穢物淋頭，其中還有疑似未消化完的金針菇殘留在身上。邱女對柯男提告，柯男二審被依強暴侮辱罪判3月徒刑定讞，民事方面柯男則應賠償20萬元，全案可上訴。而柯男在出庭時，也遭邱女父親和友人呂男合作「以暴制暴」潑糞，法官依犯共同犯毀損罪，處邱父5月徒刑，可易科罰金15萬元，呂男則另案審理中。

回顧案情，160公分身高的柯男在夜店搭訕邱女，事後起口角在臉書上發生爭執，因邱女罵他矮而懷恨在心，直到邱女2020年9月19日打卡要去信義區的某夜店，柯男馬上收集自己的糞便、廚餘及狗屎等潑灑邱女洩憤。

邱女被攻擊後，慘狀被網友拍下PO網而引起討論，事後邱女被網友封為「潑屎妹」。邱女回家清洗後，於隔天下午到派出所報案，「我洗了5次頭髮，到現在還有味道。」案經上訴二審，柯男被依強暴侮辱罪判3月徒刑定讞。民事方面，柯男則要賠邱女20萬元。

▲▼信義區潑屎妹轉換直播主跑道。（圖／翻攝邱女臉書）

▲被稱為潑屎妹的邱女事後一度轉戰直播圈。（資料照／翻攝邱女臉書）

另外，柯男在2021年4月間因潑糞案被檢察官起訴出庭時，在法院外和親友討論案情，突然被不明男子拿著整桶狗屎潑灑，柯男機警大叫閃開，下半身仍躲不過攻擊，也波及到柯男身邊2位姑姑，3人一同報警後，警方循線查出呂姓男子和邱父犯案。

警方查出，呂男為邱父的朋友，因不滿邱父女兒在信義區無故遭柯男潑糞，故準備了一大桶穢物，想「以暴制暴」潑糞回去。而邱父明知呂男計畫，仍氣憤愛女遭柯男潑糞羞辱，協助呂男確認潑糞對象，讓呂男順利完成計畫，此案經台北地院審理，依犯共同犯毀損罪，處邱父5月徒刑，可易科罰金15萬元。呂男則另案審理中。

▲▼幫潑屎妹報仇！160cm男挨告出庭也遭糞襲了。（圖／記者劉昌松攝）

▲柯男為潑屎案出庭後，也遭不明人士潑糞，現場留下大量穢物。（資料照／記者劉昌松攝）

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