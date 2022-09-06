揹20Kg裝備進火場！　5百大學生體驗消防員「執勤真正重量」

▲消防局表示，此次讓學生體驗各式器材操作、佈線及射水等執行技能。（圖／燕巢分隊提供）



記者許展溢／高雄報導

消防員工作很多人知道危險，但無法體會實際進火場的狀況，高雄市政府消防局為推廣青少年防災教育及義消招募，特別在樹德科技大學為大一生量身打造「消防職人體驗活動」，讓現場超過500名學生實際感受第一時間救護環境，新生們除了覺得新鮮，也更明白打火弟兄的辛苦。

消防局說明，此次指導新生包含緊急急症辨識、心肺復甦術加AED操作、防火防災知識、滅火器、室內消防栓操作及使用時機等知識；並展示消防人員各式器材操作、消防衣著裝、佈線及射水等執行技能，除讓參與的學生對消防工作有更深刻的認識外，更能學習當面對災害時，該如何冷靜應變、守護周遭的人。

▲▼500名大一生背上20公斤裝備，體驗消防員的重量。（圖／燕巢分隊提供）



燕巢分隊表示，學校共有超過500名學生參與，特別的是這次讓他們體驗穿上消防衣及揹氣瓶，對他們來說很新鮮，畢竟以往宣導時不會穿戴實際進火場才會有的東西，也因此讓他們了解到「消防的重量」，除辛苦有壓力，原來進火場要背超過20公斤以上這麼重的裝備。

消防局指出，高雄市幅員廣大，轄區範圍包含都會區、高山及海域，消防勤務除火災搶救外，還會面對電梯受困、山難搜救、海上救生等多樣狀況，每年緊急救護案件更是頻仍。第四大隊第一中隊中隊長陳炳雄說，消防員除了要有強健體魄外，在面對險惡環境時，要能不慌、不懼，具備機警、敏銳的判斷力是更重要的特質。

▲消防局為樹德科技大學大一生量身打造「消防職人體驗活動」。（圖／燕巢分隊提供）



消防局強調，透過這次的消防職人體驗活動，要勵年滿18歲有志青年，一同加入義消大家庭，有興趣者可向消防局民力運用科聯繫（812-8111轉3067），一起守護高雄市民安全。