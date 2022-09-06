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閨蜜當到底！7女合蓋「1800萬養老房」：20年後一起老去

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▲廣州7女子砸1800萬打造夢想養老房。（圖／翻攝自YouTube「一条Yit」，下同）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

「別人只是隨便說說，但我們真的做到了！」大陸廣州7名女子10多年前在同間公司任職，因特別有話聊，且興趣愛好相同，於是7人成為好姐妹，並相約「一起養老」。如今她們真的完成了約定，7位姊妹淘從2018年開始看房，找了約20個地段後，終於找到夢想中的「養老房」，於是花了近人民幣400萬元（約新台幣1834萬元）進行改造，完成這間漂亮的「養老房」。

▲廣州7閨密，砸1800萬打造夢想養老房。（圖／翻攝自YouTube「一条Yit」）

▲7人於10多年前因工作而相識。

綜合陸媒報導，其中一位女子金杜表示，她是湖南人，不過在廣州念完研究所後，就一直在廣州生活。她10多年前在南方報業工作時，認識了公司裡的6位女性朋友，因為都是從小城市到大都會打拼的，成長背景差不多，所以「比較聊得來」。值得一提的是，7人的愛好有別於一般女孩，聊天的話題不同於一般女生閒聊八卦，而是研究宇宙奧秘等。金杜表示，那時大家就約定好，等老了一定要找個好山好水的地方，住在一起養老。

隨著時光推移，7人中有人創業、有人結婚生子，甚至有2人離開廣州，搬到北京生活。原以為漸漸無法實現的夢想，卻因為一頓飯而開始實現。金杜說到，2018年是與閨蜜相識的10周年，姊妹們相約在北京聚餐，其中一人提到當年的「養老約」，認為此計畫不能在20年後才開始，應該現在就著手進行。

於是7人歷經了幾個月，看了20多間房後，終於在廣州近郊找到「夢想中的養老房」。金杜表示，「這房離市中心70公里，只需要1個小時的車程，距離城市若即若離的感覺，正是我們想要的。」

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▲這間養老房使用許多玻璃建材，採光相當明亮。

租下房屋後，這間「養老房」起初只是一棟坐落在田中央的毛胚屋，於是7姐妹合資近400萬人民幣（約新台幣1834萬元），對房屋進行設計及改造，才讓原本的毛胚屋，變成佇立在田中央的夢幻「玻璃盒子」，還弄了一個玻璃空間，具有峇里島風情的午茶區。

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雖然房子提早建成，但7人目前仍在事業起飛的階段，每年能在養老房同住的時間並不多，因此，經過商量後，姊妹們決定先將房子作為民宿開放，順便賺點養老金。

金杜說，房屋建成後，7人過年、過節時，都會帶著家人來這裡聚聚，也因此讓彼此的家人培養出良好的關係。此外，為了讓養老生活不寂寞、不吵架，姊妹淘約定，每個人都必須學習「獨門絕技」，有的人去學烹飪、有的人研究種菜、插花，彼此分工合作，往後的生活才會更愉悅，「自信的女性要在一起長期生活，一定要建立遊戲規則，我們只有彼此獨立，才不會成為對方的負擔。」

金杜強調，與閨蜜養老的計畫，許多人都提出過，但多數「只是說說而已」，「但我們做了，而且做成了。在體力和經濟上都有能力的時候，安排好20年以後的生活，讓自己以喜歡的方式慢慢老去，是我這一年來做得最有意義的一件事。」

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