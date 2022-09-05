　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女友稱死後復活成仙「可上天入地」　他超瞎網戀5年遭詐近2200萬

▲▼看護上網買手機竟收到玩具。（圖／取自免費圖庫／PAKUTASO）

▲葉嫌騙王男陷入網戀，5年得手逾2100萬元新台幣。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫／PAKUTASO）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸一名王姓男子2017年底認識葉姓女網友，雙方隔空墜入愛河，隔年王男從葉女家屬傳來的訊息中得知女友死亡，但遇到另一個和她同名同姓甚至連長相都相同的女子，結果竟是原葉女死而復活，還說可以上天入地。王男和「新版」葉女交往至今年初，共花了486萬元人民幣（約新台幣2157萬元）在對方身上，直到被封鎖後才懷疑從未見過面的女友騙了自己。

綜合陸媒報導，廣東廣州王男透過網路認識一名自稱葉女的用戶，半年後對方就在2018年投下第一枚震撼彈，聲稱是葉女家屬的人告知王男，葉女因意外過世，但遇見了一名長相與葉女完全一樣，姓名也完全相同的女子，便好意介紹給王男。

王男將深情轉移到新葉女身上，繼續和對方隔空戀愛，結果對方拋出第二枚震撼彈，竟稱自己其實是原葉女死而復活得道成仙，還可上天入地。王男深信不疑，在後續2018年到2022年交往的5年期間，陸續轉了486萬元人民幣給「葉仙女」，直到今年4月王男發現自己被葉女封鎖了，才起疑報警。

警方循線逮捕葉姓嫌犯，葉嫌坦承犯罪，案件進一步偵辦中。

不過對於王男如此盲目輕信別人，竟然還有那麼多錢可以騙，讓網友都感到困惑，「我不理解」、「這傻子哪裡來的錢」、「我不服氣，這樣就讓人騙了，哪來本事賺那麼多錢」、「我也不服氣，但是人家目標客戶找得真準，不得不承認啊」、「我秦始皇，打錢（匯錢）。」

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
張善政抄襲再爆新事證　塵封13年報告也有鬼
分手楊晨熙「忘記怎戀愛」！大飛約辣妹看演唱會　私下互動全被拍
當選首件事「拆一殯」　黃珊珊：4580坪綠地還市民
明單日確診恐破4萬！中秋連假將登場　醫喊別和4種人烤肉
《自由》民調：北市長支持度陳時中30.13％　領先蔣萬安6.
情侶入住知名飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手
快訊／加拿大2嫌持刀隨機捅路人！　至少10死15傷
25歲高爾宣月賺200萬！拼命接商演「買房送爸媽」低潮期求助

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女友稱死後復活成仙「可上天入地」　他超瞎網戀5年遭詐近2200萬

重機女騎士逆向過彎「撞藍寶堅尼」！空中翻滾3圈重摔落地

雙胞胎兄弟「子宮內打架」出生就瘀青！醫師出面解釋　網友全懂了

共機8月擾台444次破紀錄！葛來儀：中國抹去了海峽中線

洗剪吹3次只要160元　年輕男進店「被推特殊服務」4.8萬飛了

女騎士過彎疑失控　猛撞對向藍寶堅尼「人直接飛出去」

睡覺感覺被人偷窺！她裝監視器後驚見「3男輪流來」

陸國產大型太陽能無人機首飛成功　「啟明星50」能長時間留空飛行

民調：香港超過一成老人或其家人確診不通報

西瓜一剖開超嚇人！　她見這幕驚喊：完全不敢吃

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

雙胞胎肚裡打架

女友稱死後復活成仙「可上天入地」　他超瞎網戀5年遭詐近2200萬

重機女騎士逆向過彎「撞藍寶堅尼」！空中翻滾3圈重摔落地

雙胞胎兄弟「子宮內打架」出生就瘀青！醫師出面解釋　網友全懂了

共機8月擾台444次破紀錄！葛來儀：中國抹去了海峽中線

洗剪吹3次只要160元　年輕男進店「被推特殊服務」4.8萬飛了

女騎士過彎疑失控　猛撞對向藍寶堅尼「人直接飛出去」

睡覺感覺被人偷窺！她裝監視器後驚見「3男輪流來」

陸國產大型太陽能無人機首飛成功　「啟明星50」能長時間留空飛行

民調：香港超過一成老人或其家人確診不通報

西瓜一剖開超嚇人！　她見這幕驚喊：完全不敢吃

張善政抄更大！　60頁子報告抄29頁

超狂炫富！灰熊少主曬「鑲滿鑽石牙套」　他才簽完59億大約

快訊／台中民宅凌晨惡火！1翁受困閣樓　尋獲已無生命跡象

女友稱死後復活成仙「可上天入地」　他超瞎網戀5年遭詐近2200萬

太熱了！球場飆破38度大谷場邊觀戰　天使代總：最好讓他休

15歲女星淚揭「5歲遭鬼父逼看自慰」！　忍10年爆惡行：他跟我進廁所

黃珊珊回擊「柯文哲代理人」：連參謀總長哥哥都管不了我

黑吃黑！「車手頭」刺青爸疑不滿被出賣　3槍行刑式爆頭2下游

林書豪即將聯手「台灣隊長」陳盈駿？　陸媒曝已抵廣州等官宣

當選首件事「拆一殯」　黃珊珊：4580坪綠地還市民

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

大陸熱門新聞

重機女騎士過彎撞藍寶堅尼　翻滾3圈落地

雙胞胎「子宮內打架」出生就瘀青　醫師闢謠

洗剪吹3次只要160　他進店噴4.8萬

睡覺被偷窺！她裝監視器驚見「3男輪流來」

廈門：禁飛無人機10天 　違者被追究刑責

女騎士撞對向藍寶堅尼　人直接飛出去

系統崩潰！成都靜默變「全城罰站」　

OL保健品當飯吃　子宮長滿肌瘤

家院子挖坑封死老婆！狠尪屍骨上建3層樓鎮壓

陸女首富換人當！她身價達4600億

西瓜一剖開超嚇人！她驚：完全不敢吃

單身正妹回家遭尾隨！陌生男：找妳約跑

共機擾台破紀錄！葛來儀：抹去海峽中線

送小一女兒去上學！天兵爸離開接到警察電話

更多熱門

相關新聞

楊丞琳親證「我是廣東人」影片瘋傳！

楊丞琳親證「我是廣東人」影片瘋傳！

楊丞琳近來加入陸綜《聲聲如夏花》，更在中國首個以大學生為主的跳舞節目《沸騰校園》擔任導師，人氣如日中天，不過近來兩岸因政治對立鬧得沸沸揚揚，楊丞琳到底是台灣人還是中國人？正確答案出爐了…

領養拉拉後嗆轉賣狗肉店　他勒索原飼主1萬3

領養拉拉後嗆轉賣狗肉店　他勒索原飼主1萬3

影片曝！男童突狂奔過馬路　下秒遭撞飛逾20公尺

影片曝！男童突狂奔過馬路　下秒遭撞飛逾20公尺

影片曝！貨車高速過彎撞扁她　司機遭轟謀殺

影片曝！貨車高速過彎撞扁她　司機遭轟謀殺

馬鞍已於廣東沿海登陸！女記者直播俏臉吹變形

馬鞍已於廣東沿海登陸！女記者直播俏臉吹變形

關鍵字：

廣東廣州

讀者迴響

熱門新聞

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

楊丞琳親證「我是廣東人」影片瘋傳！

快訊／桃園刺青爸「行刑式」槍殺2男　逃3天落網

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

2警深夜打瞌睡被「緊貼車窗」錄

阿堂鹹粥遭負評灌爆！老闆：老台南在吃的

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

住民宿隔壁！他一見「客人包棟」就崩潰

暴瘦淡出！89歲素珠「中秋節失約」近況曝

更多

最夯影音

更多
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面