女友稱死後復活成仙「可上天入地」　他超瞎網戀5年遭詐近2200萬

▲葉嫌騙王男陷入網戀，5年得手逾2100萬元新台幣。（示意圖與本文無關／取自免費圖庫／PAKUTASO）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸一名王姓男子2017年底認識葉姓女網友，雙方隔空墜入愛河，隔年王男從葉女家屬傳來的訊息中得知女友死亡，但遇到另一個和她同名同姓甚至連長相都相同的女子，結果竟是原葉女死而復活，還說可以上天入地。王男和「新版」葉女交往至今年初，共花了486萬元人民幣（約新台幣2157萬元）在對方身上，直到被封鎖後才懷疑從未見過面的女友騙了自己。

綜合陸媒報導，廣東廣州王男透過網路認識一名自稱葉女的用戶，半年後對方就在2018年投下第一枚震撼彈，聲稱是葉女家屬的人告知王男，葉女因意外過世，但遇見了一名長相與葉女完全一樣，姓名也完全相同的女子，便好意介紹給王男。

王男將深情轉移到新葉女身上，繼續和對方隔空戀愛，結果對方拋出第二枚震撼彈，竟稱自己其實是原葉女死而復活得道成仙，還可上天入地。王男深信不疑，在後續2018年到2022年交往的5年期間，陸續轉了486萬元人民幣給「葉仙女」，直到今年4月王男發現自己被葉女封鎖了，才起疑報警。

警方循線逮捕葉姓嫌犯，葉嫌坦承犯罪，案件進一步偵辦中。

不過對於王男如此盲目輕信別人，竟然還有那麼多錢可以騙，讓網友都感到困惑，「我不理解」、「這傻子哪裡來的錢」、「我不服氣，這樣就讓人騙了，哪來本事賺那麼多錢」、「我也不服氣，但是人家目標客戶找得真準，不得不承認啊」、「我秦始皇，打錢（匯錢）。」