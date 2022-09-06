向曹興誠求償5億！中天得繳「驚人裁判費」　律師：先拿出來看看

▲中天電視董事長廖麗生（左），偕同記者林宸佑前往按鈴控告聯電創辦人曹興誠。（圖／記者劉昌松攝）

記者周亭瑋／綜合報導

聯電創辦人曹興誠日前槓上中天記者，怒罵「匪台」後遭中天提告，求償5億元。對此，律師林智群在臉書試算，若直接提民事訴訟，以求償金額來看，要支付近4百萬的裁判費。

在曹興誠批中天電視台是「匪台」後，中天電視董事長廖麗生5日偕同當天在場的記者，前往台北地檢署按鈴控告妨害名譽，並求償5億元。

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廖麗生解釋，這筆5億元的金額將全數用來成立「禮義廉恥、尊重民主」教育基金，襄助全台各個學校，重建台灣「禮義廉恥、尊重民主」的價值。

對此，律師林智群在臉書發文，直言「除非檢察官起訴後再提附帶民事，直接提民事求償5億元，要支付裁判費397萬2000元，先拿出來給大家看看。」

▲裁判費高達397萬2000元。（圖／翻攝自臉書／林智群律師）

面對中天的提告，曹興誠不僅回嗆會反告對方，並提出書面聲明再度開砲，怒轟統一是流氓大業、民族大難，台灣人民應該要睜亮眼睛，千萬不要投票給這些在台灣吃裡扒外的政客。

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