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翁達瑞回來了！公開證實本名「陳時奮」挨告3案希望盡快開庭

▲▼ 陳時奮（翁達瑞）的委任律師洪士傑。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 陳時奮（筆名翁達瑞）的委任律師洪士傑到北檢了解陳挨告案情。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

臉書化名「翁達瑞」的旅美教授，近日因發表多篇論文抄襲言論，被國民黨柯志恩、民眾黨高虹安等人先後控告加重誹謗等罪，「翁達瑞」5日委由律師洪士傑發表聲明，公開證實他本人就是「陳時奮」且已經回到台灣配合調查，並由律師代表到台北地檢署表達，希望檢察官能盡快開庭釐清案情的意願。

「翁達瑞」在臉書上自稱「曾任教多所美國大學員工」，因時常對台灣政治、國際情勢、甚至棒球等不同面向的評論，言論親綠，引起外界好奇，翁達瑞的本尊身分，過去曾傳出，士林地檢署在偵辦1起妨害名譽案件時，查出翁達瑞就是陳時奮，但翁達瑞本人始終沒有正面回應。

▲▼ 旅美教授陳時奮公開聲明，他就是翁達端。（圖／記者劉昌松攝）

▲旅美教授陳時奮公開聲明，他就是翁達端。（圖／記者劉昌松翻攝）

但最近，在前桃園市長參選人林志堅論文抄襲事件中，翁達瑞質疑余正煌抄襲林的論文，又陸續質疑民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安，與國民黨高雄市長參選人柯志恩論文也涉抄襲，引起余、高、柯先後到地檢署提告加重誹謗等妨害名譽告訴。

面對接連3案提告，翁達瑞透過律師發布《陳時奮公開聲明》，表示自己因工作旅居北美30多年，使用「翁達瑞」的筆名寫作，因為使用筆名加上長期住在國外，傳票送達有困難，為不增加檢方麻煩，主動回國配合偵辦。

據了解，除了對外聲明，陳時奮另外也委託律師洪士傑，要向地檢署遞交另1分有親筆簽名以及自己個資的陳報狀，強調翁達瑞的發文都是由他撰寫、修改、發布，希望檢察官不用費時查證，盡快通知他出庭，因為他相信自己的評論都有正當合理依據，未逾越公共評論的範疇。

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