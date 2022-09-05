挨罵「匪台」向曹興誠求償5億！中天曝用途：重建台灣價值

▲中天電視董事長廖麗生（左）偕同記者林宸佑前往按鈴控告聯電創辦人曹興誠。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃資真／台北報導

聯電創辦人曹興誠本月1日在記者會上稱中天電視台是「匪台」，中天電視董事長廖麗生今（5）日下午偕同當天在場的記者林宸佑前往臺北地檢署按鈴控告妨害名譽，並求償5億元。廖麗生表示，這筆5億元的金額將全數用來成立「禮義廉恥、尊重民主」教育基金，襄助全台各個學校，重建台灣「禮義廉恥、尊重民主」的價值。

當天記者會上林宸佑記者對曹興誠提問，但曹興誠得知對方是中天新聞記者後，接連砲轟中天根本是誹謗，「匪台嘛這個」、「你還有臉站在這裡，我替你慚愧啊」、「中天不要再看了，應該禁止小孩看中天」，並拒絕回答問題。

中天電視廖麗生表示，曹興誠竟以不實且侮辱性極高的言詞公開地誹謗中天電視，更引發諸多媒體製播談話性節目，延續且擴散地批評中天電視，導致中天電視之名譽遭受極大的侵害，故中天電視向曹興誠提出妨害名譽告訴。

▲聯電創辦人曹興誠1日在記者會怒轟中天電視是「匪台」。（圖／記者屠惠剛攝）

廖麗生認為，曹興誠公然地誹謗與侮辱他人的言行，所侵害的不僅是中天電視的名譽，更損及全台灣所有父母師長對子女的教育、踐踏了台灣固有且善良端正的禮義廉恥，其藐視言論自由，更玷汙了台灣的自由民主價值！是以，為了台灣的禮義廉恥、為了台灣的新聞自由，為了中天電視及中天每位同仁的名譽與權益，中天電視責無旁貸，不得不對曹興誠提出告訴！無論將來判賠金額所得全數成立基金，襄助全台各學校重建台灣日漸衰敗的「禮義廉恥」、「尊重民主」之價值！

記者林宸佑提到，當天他提問的「清零政策」，不只是他個人，更是全台人民亟欲知道的疑問！曹興誠無法回答即罷，豈可以公然侮辱他本人和誹謗中天電視的方式，來逃避台灣人民的質疑？此舉不僅遭到在場其他記者以「難道現在是一言堂」怒斥，更引發全台維護公平正義、新聞自由、禮義廉恥的民眾極度的憤怒與不滿。

林宸佑說，提問當中並沒有講到任何一句侮辱性的話，也沒有對曹董本人人身攻擊，卻用這種情緒性的話來攻擊中天，「這就是一個大企業家應該有的風度、講話的藝術嗎？媒體的提問權、第四權就應該被這樣踐踏嗎？」才決定站出來透過司法捍衛自己的人格，同時想傳達媒體自由權這件事情是需要被保護的。