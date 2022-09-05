　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

挨罵「匪台」向曹興誠求償5億！中天曝用途：重建台灣價值

▲▼中天電視董事長廖麗生5日下午偕同記者林宸佑前往臺北地檢署按鈴控告聯電創辦人曹興誠妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

▲中天電視董事長廖麗生（左）偕同記者林宸佑前往按鈴控告聯電創辦人曹興誠。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、黃資真／台北報導

聯電創辦人曹興誠本月1日在記者會上稱中天電視台是「匪台」，中天電視董事長廖麗生今（5）日下午偕同當天在場的記者林宸佑前往臺北地檢署按鈴控告妨害名譽，並求償5億元。廖麗生表示，這筆5億元的金額將全數用來成立「禮義廉恥、尊重民主」教育基金，襄助全台各個學校，重建台灣「禮義廉恥、尊重民主」的價值。

當天記者會上林宸佑記者對曹興誠提問，但曹興誠得知對方是中天新聞記者後，接連砲轟中天根本是誹謗，「匪台嘛這個」、「你還有臉站在這裡，我替你慚愧啊」、「中天不要再看了，應該禁止小孩看中天」，並拒絕回答問題。

中天電視廖麗生表示，曹興誠竟以不實且侮辱性極高的言詞公開地誹謗中天電視，更引發諸多媒體製播談話性節目，延續且擴散地批評中天電視，導致中天電視之名譽遭受極大的侵害，故中天電視向曹興誠提出妨害名譽告訴。

▲▼曹興誠記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲聯電創辦人曹興誠1日在記者會怒轟中天電視是「匪台」。（圖／記者屠惠剛攝）

廖麗生認為，曹興誠公然地誹謗與侮辱他人的言行，所侵害的不僅是中天電視的名譽，更損及全台灣所有父母師長對子女的教育、踐踏了台灣固有且善良端正的禮義廉恥，其藐視言論自由，更玷汙了台灣的自由民主價值！是以，為了台灣的禮義廉恥、為了台灣的新聞自由，為了中天電視及中天每位同仁的名譽與權益，中天電視責無旁貸，不得不對曹興誠提出告訴！無論將來判賠金額所得全數成立基金，襄助全台各學校重建台灣日漸衰敗的「禮義廉恥」、「尊重民主」之價值！

記者林宸佑提到，當天他提問的「清零政策」，不只是他個人，更是全台人民亟欲知道的疑問！曹興誠無法回答即罷，豈可以公然侮辱他本人和誹謗中天電視的方式，來逃避台灣人民的質疑？此舉不僅遭到在場其他記者以「難道現在是一言堂」怒斥，更引發全台維護公平正義、新聞自由、禮義廉恥的民眾極度的憤怒與不滿。

林宸佑說，提問當中並沒有講到任何一句侮辱性的話，也沒有對曹董本人人身攻擊，卻用這種情緒性的話來攻擊中天，「這就是一個大企業家應該有的風度、講話的藝術嗎？媒體的提問權、第四權就應該被這樣踐踏嗎？」才決定站出來透過司法捍衛自己的人格，同時想傳達媒體自由權這件事情是需要被保護的。

►「新鮮櫻桃」吃起來！1公斤禮盒688元超划算

ET快訊
快訊／北市松山爆隨機性侵　夜歸女遭當街壓地淫辱
快訊／Line群冒名傳「中籤訊息」！　上市公司發重訊澄清
快訊／陸「獨角獸」挖角科技人才　在台負責人遭搜索約談
鳳梨突PO「寶寶性別揭曉趴」影片！　網狂賀：要當爸了
快訊／午後雷雨開炸！　8縣市大雨特報
吳尊副業出事！爆欠款1631萬　遭陸列「失信被執行人」
挺林襄！　高中同校見過「確實有差異」：整得好
快訊／林書豪自行宣布新東家！　興奮感謝給機會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市松山驚爆隨機性侵　夜歸女遭20多歲男當街壓地淫辱

人夫聯手小王女友揪外遇！他辯「無血緣兄妹情」　發票堆曝真相

快訊／大陸「獨角獸」跨海挖角科技人才　在台負責人遭搜索約談

快訊／新北市府有人要跳樓！愛狗人士抗議　動保處長急到場安撫

正妹喊寶貝暈船了！急奔銀行匯5位數...警曝真相他下秒怒封鎖

退休阿北戀上按摩女　LINE「你沒報備又濕了」正宮氣炸求償

柬埔寨治安差賺錢難　台越協會籲年輕人：留在台灣好好打拚

挨罵「匪台」向曹興誠求償5億！中天曝用途：重建台灣價值

台中房思琪父現聲　籲盧秀燕「暫停競選腳步」：找出隱藏受害學生

假冒衛福部發防疫津貼簡訊　內藏惡意連結盜個資！警教防堵撇步

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

徐若瑄還原「25年前經典造型」　嘉賓超多..安可《不敗的戀人》繞場

遇重機妹子「回頭打招呼」　見女友火大眼神：完蛋惹

海島盪鞦韆當地人幫拍　花式運鏡→成品超專業

男大生颱風天偷同學傘　 店家嗆：不屑賺你們錢

城隍爺夜巡神駕直衝民權所　喊話2殉職警：任務已完成!

快訊／北市松山驚爆隨機性侵　夜歸女遭20多歲男當街壓地淫辱

人夫聯手小王女友揪外遇！他辯「無血緣兄妹情」　發票堆曝真相

快訊／大陸「獨角獸」跨海挖角科技人才　在台負責人遭搜索約談

快訊／新北市府有人要跳樓！愛狗人士抗議　動保處長急到場安撫

正妹喊寶貝暈船了！急奔銀行匯5位數...警曝真相他下秒怒封鎖

退休阿北戀上按摩女　LINE「你沒報備又濕了」正宮氣炸求償

柬埔寨治安差賺錢難　台越協會籲年輕人：留在台灣好好打拚

挨罵「匪台」向曹興誠求償5億！中天曝用途：重建台灣價值

台中房思琪父現聲　籲盧秀燕「暫停競選腳步」：找出隱藏受害學生

假冒衛福部發防疫津貼簡訊　內藏惡意連結盜個資！警教防堵撇步

福特大改款「野馬GT跑車」最新預告釋出！全新外觀、內裝很搶戲

阿堂鹹粥被洗1星...他批鼎泰豐炒飯怎沒人喊貴！網酸：環境差太多

快訊／北市松山驚爆隨機性侵　夜歸女遭20多歲男當街壓地淫辱

徐定禎與楊長鎮訪客庄青創空間　承諾推動青年創業基金

雲科大加入「臺灣工藝檢測修護聯盟」　專業知能與服務線上供應

曾沛慈大飆演技累到虛脫！　認了走心崩喊：下次不演了

等了12年！雲門舞集來了　9／10彰化過中秋節

接棒基隆、延續光榮！蔡適應發表「適大主軸」政見　產學名人推薦

昇陽打造全球首座智慧化晶圓再生工廠　斥資72.8億今啟動量產

人夫聯手小王女友揪外遇！他辯「無血緣兄妹情」　發票堆曝真相

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

社會熱門新聞

快訊／桃園刺青爸「行刑式」槍殺2男　逃3天落網

2警深夜打瞌睡被「緊貼車窗」錄

還有人要我嗎　最美魚販求交往！網說出真相狂罵

女大生4P後提告　他救兄弟拿片當證據

車手頭疑不滿被出賣　3槍行刑式殺2下游

即／女攀郡大山墜谷　頭部重創昏迷待援

曾自爆與議會之花天天做愛...他又放話開槍被逮

台中妹遭網友性侵告白　事後查他名字崩潰

男大生撿屍太惡質　緩刑遭撤銷改判入監

告別式現場曝！2勇警「遺照露燦笑」家屬哭紅眼

情慾人妻爽擁2小王　悔過書讓老公更崩潰

即／新店公墓空地驚見女屍！全身屍斑管理員嚇傻

桃園刺青爸殺2男「S型繞台」　槍藏花蓮路邊竹林

國1追撞「大車翻邊坡」　林口塞到平鎮回堵21km

更多熱門

相關新聞

快訊／中天今告妨礙名譽　曹興誠怒：荒唐至極！會反告「求償50億」

快訊／中天今告妨礙名譽　曹興誠怒：荒唐至極！會反告「求償50億」

聯電創辦人曹興誠1日舉行記者會宣布將恢復中華民國籍，但意外與中天記者槓上，怒批中天電視台是「匪台」。對此，中天電視董事長廖麗生宣布將提告求償，曹興誠對此則怒批荒唐至極，並揚言待其敗訴後會提出反告，求償50億元。

即／被曹興誠嗆匪台！中天今按鈴提告、求償5億

即／被曹興誠嗆匪台！中天今按鈴提告、求償5億

翁達瑞回來了！自證本名「陳時奮」盼檢快開庭

翁達瑞回來了！自證本名「陳時奮」盼檢快開庭

汪小菲告葛斯齊妨害名譽　今北檢公告「不起訴」

汪小菲告葛斯齊妨害名譽　今北檢公告「不起訴」

被分手哭著脫學妹褲子硬上！噁男出獄再被告

被分手哭著脫學妹褲子硬上！噁男出獄再被告

關鍵字：

中天新聞董事長記者聯電曹興誠提告妨害名譽

讀者迴響

熱門新聞

林襄17歲差很大舊照起底！網狂噓：好假掰

情侶入住飯店40樓　清晨驚見陌生男在窗外揮手

林襄「被說是假的」不忍了！

鳳梨突PO「寶寶性別揭曉趴」影片！

他買完房「不裝1家電」　網搖頭：會後悔

明全台有雨連下2天　成颱機率曝

BA.5潛伏期愈來愈短「僅剩2天」！醫示警3後果

她「愛愛痛到慘叫」停機4年！夫羞：太大了　醫揭超尬真相

樓上建衛浴「他天花板壁癌」！網建議放大絕

「阿堂鹹粥沒開發票」客人開口才給：不是第一次

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

廖老大指名超難喝！三重加盟主說話了

「蝦頭有毒」專家解答：是真的！原因曝　4種人少吃蝦

好市多新上架超美健身車！價格嚇壞一票人

朱芯儀切乳3個月「身體又冒狀況」！

更多

最夯影音

更多
「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星

「阿堂鹹粥」漲到260惹負評　老闆霸氣回：不在乎幾顆星
亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

徐若瑄《別人的》淚崩唱不下去　「天上的爸爸」突現聲..全場鼻酸

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

劉德華飆經典歌狂吸4億人！　主持人尬問「你天天想誰」挨轟

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

外帶火鍋倒出湯噴滿桌 袋口是關鍵網：超實用！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面