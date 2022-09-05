看錯匝道出口…他切回原車道「慘收3000元罰單」！達人驚：長知識

▲一名駕駛在國道交流道出口前的寬版短虛線處變換車道，竟因此收到3000元罰單。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

無論汽車或機車，用路人若是變換車道未打方向燈，可能會挨罰，但卻有網友不解，自己依規定變換車道，沒想到卻收到「行駛高速公路違規超車（違規使用減速車道）」的罰單，原來是因為他看錯交流道出入口，在寬版短虛線處連續變換車道，才因此遭到後方車輛檢舉，奇特的案例也讓汽車媒體人Andy老爹驚呼「真的是長知識了」。

一名男網友在臉書社團「爆料公社」發文分享一張罰單，只見他在今年5月20日傍晚6點多開車行經國道1號北向42.6公里處時，被後方民眾檢舉「行駛高速公路違規超車（違規使用減速車道）」，處新台幣3000元罰鍰。

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原PO解釋，當時他在寬版短虛線切換車道準備下交流道，但因看錯閘道又切回原線，才被後方民眾檢舉，也讓他無奈表示，「開了20多年的車子，我還第一次碰到寬版虛線不可以這樣子跨越，也很納悶何時有這條規定，在此告知有開車的上高速公路千萬要小心。」

該貼文也被汽車達人「Andy老爹」轉發在粉絲專頁，並驚呼「阿娘喂…這樣也會被罰…真的是長知識了…」不少網友也紛紛留言，「我也被檢舉過，噴3000」、「很多交通法規都是不切實際，專家設立」、「真的吃飽太閒」、「我也是苦主」、「標誌標線的規劃要明確易懂，要考慮駕駛人的反應能力」。

不過也有不少網友直言，「跟寬版虛線沒關係好嗎？本來就不能右邊超車了，還有減速車道也不能有超車行為」、「本來就不行，要不要去重考？」、「這不是說明了駕照門檻之低，不懂交通規則也可以在路上跑20年」、「很堆違規魔人都在塞車時拿下匝道專用的減速車道來當超車道...被罰剛好而已啦」。

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