「屎在滾」下場大不同！國道鬼切免吊照　帶兒上廁所違停罰900

▲同樣以「肚子痛」抗辯交通違規原因，法官判決大不同。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市一名黃姓女子去年開車在高速公路有如螃蟹橫行般，不顧後方來車，20秒內從最內側連跨3個車道下交流道，事後被裁罰吊扣汽車牌照半年，黃女提告聲稱當時腹絞痛快要拉肚子，急著找廁所，法官相信她，判決免吊照，但同樣是肚子痛，北市一名黃姓男子去年在市區黃線違停10分鐘，被拖吊還挨罰900元，他提告求情表示當時年幼子女急著上廁所，法官不買帳，判黃男敗訴，2案都還可上訴。

黃女去年（2021年）6月15日上午10點多，開車在國道一號中山高速公路北向指標33.4公里處，突然從最內側車道驟然向右連續跨越至少3個車道，停在五股交流道出口匝道前的槽化線短暫觀望，隨即鑽進車陣縫隙下交流道。

國道公路警察局依照監視畫面舉發，移送監理所裁罰黃女吊扣汽車牌照6個月，黃女提告抗罰，自稱單親媽媽、開車10年向來很守規矩，違規當天是因為吃了中醫開的腸胃藥，半路突然腹痛如絞，急著下高速公路找廁所「解放」。

▲台北地院外觀。圖為三級防疫警戒期間設立臨時收文處，避免民眾進入機關群聚。（資料照／記者劉昌松攝）

黃女央求法官諒解她因身體不舒服而不慎違規，她當時有打方向燈變換車道，且從事業務工作需要開車，希望撤銷吊照處分，她允諾「爾後當會謹記教訓，謹慎開車並遵守交通規則」。

國道警方強調監視畫面顯示，黃女變換車道時沒注意後方有無來車並保持安全距離，以致後車必須減速閃避，若黃女真的身體不舒服，應行駛外側車道採取較安全的模式，以便應付突發狀況才對。

不過法官採信黃女提出的診斷證明，認定她因肚子痛而情急所為，且勘驗監視畫面後，法官認為黃女20秒內驟然變換車道下交流道、跟後方車輛「十分靠近」，舉動雖很不當，但她沒以超速、蛇行等危險駕駛行為迫使後車讓道。

法官認定黃女被吊照半年的處分太重，判決撤銷原處罰，應由監理所另為適法處分，且因黃女預繳300元裁判費，監理所還得付300元給黃女，

同樣是肚子痛而交通違規，北市一名黃姓男子去年9月15日晚間6點多，在北市敦化南路二段黃線路段違規停車被拖吊，還被罰鍰900元，黃男申訴無效，提告抗罰，自稱接送讀幼稚園中班的小孩上車，小孩突然急著要上廁所，他陪小孩去找廁所，回到原處，車子已被拖走。

黃男主張，依法接送未滿7歲兒童上下車，不受臨停3分鐘限制，何況他雖違規停車，但沒妨礙其他人車通行，也持續打亮車身的警示燈提醒來往人車，情節很輕微。警方反駁指出，「兒童要如廁」不是法定可「臨時停車」的要件。

法官認為警員拖吊時，黃男完全不在現場，已經不屬於可以保持立即行駛狀態的「臨時停車」，所以不但沒有3分鐘的緩衝時間，警員更可立即告發，黃男用小孩肚子痛要上廁所做辯解，於法無據，判黃男敗訴，黃男還得額外負擔300元裁判費，可上訴。