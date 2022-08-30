賓士車任意變換車道...保時捷男逼車嗆聲！加碼亮「這支槍」

▲何姓男子不滿賓士車任意變換車道，竟惡意逼車甚至亮槍型辣椒槍 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區承德路7段上發生一起行車糾紛！32歲何姓男子駕駛保時捷疑不滿賓士車駕駛任意變換車道，竟直接逼車及惡意急停攔車，接著下車嗆聲，上車後又開窗亮不明短槍恐嚇；警方獲報後，以車追人，並持拘票將他逮捕，並在車上起獲槍型辣椒槍、球棒等，全案訊後依妨害自由移送士林地檢署偵辦。

警方表示，這起行車糾紛發生在本月28日下午4時許，32歲何男駕駛297萬起Macan與被害賓士C-Class行駛在承德路7段上，但何男認為賓士車「任意變換車道」心生不滿，直接驅車追上，先是逼車、又惡意急煞，接著下車嗆聲，上車後趁停等紅燈，駛到賓士車旁，開窗並亮出不明類型短槍恐嚇。賓士車駕駛及副駕女友人飽受驚嚇，決定報案。

▼警方持拘票將何嫌上銬逮捕。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方隨時啟動偵查作為，經調閱監視錄影畫面，以車追人，在29日下午5時許持拘票於某醫院停車場將他拘提到案，並在車內起獲槍型辣椒噴霧器1支、辣椒補充瓶4支及鋁製球棒1支等物品，並查出，何男有毒品、妨害自由前科，全案訊後將何嫌依妨害自由罪移送士林地檢署偵辦。

▲何嫌有毒品、妨害自由前科，訊後依法移送士林地檢署偵辦。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局強調，對於任何恐嚇暴力案件，必定嚴查究辦，絕不容許任何人滋擾滋事挑戰法律，以維護社會秩序與穩定社區治安。