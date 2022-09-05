莫德納次世代疫苗「2大對象」優先接種　月底約到貨2百萬劑

▲衛福部專家諮詢小組召集人李秉穎。（圖／資料照）



記者嚴云岑／台北報導

食藥署通過莫德納次世代疫苗EUA，食藥署今（5）日召開ACIP專家會議討論優先接種對象。專家諮詢小組召集人李秉穎表示，專家同意次世代疫苗用於追加劑，開放兩類對象優先接種。另外，9月底前約有200萬劑抵台，粗估只能給第一類人接種。

食藥署2日核准莫德納次世代疫苗用於18歲以上成人接種第三劑、第四劑，與第二劑或第三劑需至少間隔3個月。經審查莫德納雙價疫苗的一項第二/三期臨床試驗結果顯示，以雙價疫苗作為追加劑，相較於以原型株疫苗作為追加劑，夠誘發對抗Omicron BA.4/BA.5變異株的中和抗體免疫反應。

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李秉穎傍晚接受媒體電訪時表示，第一類對象為65歲以上長者與18歲以上免疫不全成年人等高風險因子者；第二類對象則為醫護人員與港滬等病毒高暴露對象。不過，詳細對象還有待指揮中心公佈。

李秉穎說，今日專家也同意追加劑至少需與第二、三劑間隔3個月，但因各國均為開放50歲以下的健康年輕族群接種追加劑，因此該批疫苗也不會供50歲以下的年輕族群接種。

指揮中心順利購得莫德納次世代疫苗，卻因其作用為對抗BA.1而非BA.5引發爭議。指揮中心今日記者會請來專家諮詢小組召集人張上淳為疫苗效力背書，指揮官王必勝更提到，未來有機會也會採購BA.5雙價疫苗。

日前通過EUA的為本月底將開打的BA.1雙價疫苗，研究已指出中和抗體效力比原始株疫苗高出1.7倍，王必勝建議符合接種條件的脆弱族群，如長者、免疫不全者可先行接種，以免增加潛在風險。

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