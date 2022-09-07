就是要吃蛋黃酥　不二糕餅再現人肉貪食蛇...台北人凌晨來排11hrs

記者游瓊華／台中報導

這周迎來中秋節，每年都吸引排隊人潮的蛋黃酥名店今年又出現排隊盛況，網友直呼「人肉貪食蛇」又來了！業者表示，因訂單爆滿，每天發放300張號碼牌，每人限購48顆，但僅下午3點開放購買。有民眾為了買餅送親友，一早3點多遠從台北殺到台中，搶得頭香，但預計得等11小時才能帶餅回家。

▲蛋黃酥名店排隊又現貪食蛇恐怖人潮「台北人凌晨衝來排11小時」。（圖／民眾提供）



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▲中秋節前，不二糕餅訂單爆量，一天製作將近1萬5000顆蛋黃酥。（圖／民眾提供）



台中知名蛋黃酥名店不二糕餅係彰化老店不二坊後代所開設，不二糕餅主打傳承自不二坊的製餅技術，但兩家各自獨立。而消費者都很買單，尤其近日彰化老店仍只接受預購、無現場購買，讓人潮更湧往台中。據附近店家透露，人潮從永春東七路一路排隊到向上路轉彎處再綿延到五權西路，但也出現不少停車亂象，當地里長、守望相助隊與店家協調排隊方式，也呼籲民眾不要亂停車。

▲為了要吃到知名蛋黃酥，有台北人凌晨三點就南下台中排隊。（圖／民眾提供）



不二糕餅表示，現在每天發放號碼牌約300張，消費者必須憑號碼牌才能購買，每個人限購48顆，現每日僅下午3點開放販售，但9月9日、10日兩天會新增上午10點時段。業者也透露，店內每日趕工，除了現場排隊人潮，加上預訂數量，平均一天要製作近1萬5000顆蛋黃酥。

▲民眾依序排隊，但亂停車行為讓附近店家相當頭痛。（圖／民眾提供）

由於太多人搶購，不少人一早就來排隊，有家住台北的消費者不知道下午三點才可購買，凌晨3點多就從台北南下台中排隊，也有消費者為了帶蛋黃酥給馬祖老家親友吃，7點就到場排隊。