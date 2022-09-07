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「鋼鐵傘兵」秦良丰能走了！45分鐘走完醫院一圈　父淚喊：很不捨

記者許宥孺／高雄報導

4年前因漢光演習跳傘受傷的傘兵秦良丰，原本被醫院判定可能終身癱瘓，不過他積極復健，靠著驚人的意志力，3個月前已能自行翻身。父親秦天人今(7日)在臉書貼出秦良丰步行醫院一圈的影片，雖然這段路花了45分鐘，也走到體力透支，但國軍弟兄在旁不斷反話激勵「不要再撐了」，反而讓這段秦良丰堅持到最後走向終點，不過看在秦天人眼裡，卻更是不捨。

▲▼「鋼鐵傘兵」秦良丰步行醫院一圈。（圖／翻攝自秦天人臉書）

▲「鋼鐵傘兵」秦良丰步行醫院一圈，網友直呼好勵志。（圖／翻攝自秦天人臉書）

「良丰，剩幾步路喔！」推著學步車的秦良丰，腳步雖然緩慢，但是這次，他又再創奇蹟。身旁的國軍弟兄們不斷在旁給予精神激勵，一群人不畏豔陽，陪著秦良丰步行國軍高雄總醫院一圈，最後以45分鐘的時間挑戰成功，雖然走到滿身大汗也體力透支，但是秦良丰的毅力讓大夥都拍手稱讚。

秦爸爸、秦天人表示，「一直經常的在問自己我是否有做對？這方法對良丰的現在及將來是否有幫助？」每回看到良丰艱辛的努力，尤其在碰到一些無法突破障礙時的那種表情，為了怕我們擔心良丰一直以來都默默的去承受，都沒有負面的情緒表現，其實我們也知道他一直的在擔心他的未來，看在作父母的我們心中那種感受真的很不捨。

▲▼「鋼鐵傘兵」秦良丰步行醫院一圈。（圖／翻攝自秦天人臉書）

▲「良丰，剩幾步路喔！」家人和弟兄在旁給秦良丰鼓勵。（圖／翻攝自秦天人臉書）

「高興中難過，難過中高興，一直是我們全家這幾年的心境寫照。」秦天人說，前兩天良丰說要用學步車走醫院一圈試試，想挑戰一下自己的體力，起初還沒問題但走到快要終點時，良丰真的沒力了，只好將腳部的負重（沙袋）拿掉，最後是用撐的撐到終點，終於達標走完醫院一圈。

秦天人感性寫道，弟兄們也在最後一段路用他們的訓練方式來激勵良丰，「良丰不要再撐了！」、「你要不要退訓啦！」、「良丰退訓好了！」良丰花了45分的時間走完醫院一圈，我們全家也陪著良丰一起走完醫院的一圈，我們輕鬆的一圈卻是良丰要用盡全身氣力的一圈，「良丰！辛苦了」。

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