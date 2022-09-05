霧眉醒來變「4眉道人」！她照鏡子嚇傻：一整年不敢出門

▲女子花不到新台幣1,500元霧眉，卻帶給她往後一年莫大痛苦。（圖／翻攝自ช่างหม่อม สักคิ้ว บ้านฉาง臉書）



實習記者林郁婷／綜合報導

霧眉技術可說是眉毛稀疏者的一大福音，不過若是霧眉過程出現狀況，可能造成嚴重後果。泰國一名32歲女子透過朋友介紹，在出遊前進行霧眉，沒想到術後卻發現紋好的眉毛整個「平行上移」，害她臉上擁有4道眉毛，讓她自卑到一整年不敢出門，所幸後來遇到一名紋眉師免費幫她處理，才成功解決了多出的眉毛。

根據《鏡報》報導，泰國中部羅勇的32歲女子妮帕普蘿（Nipapron Meeking），一年前在朋友介紹下，到當地一間美容診所霧眉，花了1500泰銖（約新台幣1,348元）紋眉，並且特地選在出去玩之前霧眉，打算將自己打扮得漂漂亮亮再出門。沒想到事與願違，由於紋眉時麻醉劑的藥效讓她睡著，等醒來後一拿起鏡子讓她當場傻眼，紋好的兩道眉毛竟然整個在自己原生眉毛的正上方，讓她同時擁有4道眉毛，她因此長達一年都不敢出門見人。

妮帕普蘿表示，事後有向店家反應，對方一開始也承諾會幫忙復原，但從告知完的隔天起，這家店就一直處於關門狀態，聯絡負責人也沒有回應，因此只好再找其他人幫忙。妮帕普蘿前後找了3位紋眉師，希望能除掉「錯位」的紋眉，但不僅沒變好，還越弄越糟糕。

▲在好心紋眉師的幫助之下，妮帕普蘿已經除掉原本紋錯的眉毛。（圖／翻攝自Pattawee.hmom TikTok）

這樣的狀態持續一年左右，所幸有位名叫帕塔薇（Pattawee Phumkasem）的紋眉師，在聽說了妮帕普蘿的狀況後，決定自告奮勇要替她解決這個難題。就在上（8）月31日，帕塔薇成功幫她去除了紋眉，現在只要再等3個月，就能補出新眉毛了。最讓妮帕普蘿感謝的是，原本應該要收15000泰銖（約新台幣12511元）的費用，帕塔薇也堅持不收取一分一毫，帕塔薇說「如果妮帕普蘿能找回自信，我也會很開心。」現在妮帕普蘿十分期待能夠儘快恢復原狀，重回霧眉失敗前的一般生活。