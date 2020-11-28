東區除毛！甜笑妹「臉爆坑流湯」…店家裝死　傻：本來要除私密處

▲有女子指控東區美容工作室操作失誤，導致臉部灼傷。（圖／記者許凱彰翻攝，下同。）

記者許凱彰／台北報導

一名台北的鄭姓女子在2019年9月到東區的美容工作室進行除毛，沒想到臉部竟然出現紅腫，甚至還流出組織液，經皮膚科醫生診斷，該名女子的皮膚有刺激性接觸性皮膚炎，也有少於10%燒傷。對此，鄭女協同律師也提告該美容工作室過失傷害。

鄭姓女子向ETtoday記者表示，到東區美容工作室「本來被要求做私密處除毛」，後來經過討論後進行嘴周細毛清除，沒想到實施除毛工作的林姓美容師提議將清除嘴周細毛，改成雙頰的細毛清除。

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▲醫生診斷鄭女的皮膚有燒傷，還有膿皮病。

她接著提到，出了工作室拿下化妝棉才發現兩片紅腫，隨即到皮膚科就診，經醫生診斷為「刺激性接觸性皮膚炎、少於10%燒傷，還有膿皮病」，甚至臉部已經幾乎被「磨皮」了。她說，除毛後好幾個晚上都會在半夜被痛醒，在與律師討論過後，提告該美容工作室過失傷害。

鄭女坦言，被告林姓美容師原本是她的客人，基於相互回饋「交關」才進行除毛，發生這種事，好幾個月沒辦法正常上妝、拍照，生活與工作大受影響。

事發後鄭女有向林女反應皮膚狀況，便得到「我對不起妳，非常對不起妳，這次是第一次施作，沒有掌握好，造成部分破皮，讓妳飽受痛苦折磨，願意為此負起責任，並支付醫療費用與退費」等語。鄭女說，令人髮指的是，林女在事發後人間蒸發訊息都不回，先前說好的費用上的支付與退費也沒有。

▲在網路上有不少該美容工作室的受害者。

鄭女除毛臉部灼傷後，在IG發文訴苦，竟釣出不少「求助無門」的受害者，其中包括1位霧眉以及4位私密處除毛。有私密處除毛的受害者直言，「感受很差，做完之後就有嚴重念珠菌感染的現象，前後看了2次醫生，本來以為是自己免疫力不好，後來發現收費大有問題外，還有很多受害者。」

還有另外一位受害者說，「之前跟朋友一起去做私密處除毛，不只美容工作室長得超怪，老闆娘還話術推銷要人買產品，整個除毛過程非常難受，卻被要求要『拍照上傳IG』並且標註她、留好評，回家後發現跟同行友人那邊都長了小肉瘤，真的超恐怖。」

在除毛的過程上，雙方各執一詞，甚至還鬧上法院。鄭姓女子提告美容工作室林姓女子「過失傷害」的刑事訴訟，檢察官以證據不足，處分不起訴。然而，臉部灼傷是事實，雙方後續仍有民事求償的部分要處理。

▼林姓女子在對話中承認疏失，原本也承諾要負起責任，卻無故消失。