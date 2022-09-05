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6人吃日料花3800嫌貴！老闆氣炸譙「奧客」　照片曝光網戰翻

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲一桌3800元。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者朱祖儀／綜合報導

這樣一桌多少錢才合理？一名日本料理店老闆抱怨，近日接待到一組客人，總共點了3800元的餐點，事後卻抱怨價錢太貴、根本吃不飽，還上網評論1顆星，讓他十分生氣，怒罵對方是「奧客」，並把餐點照片PO出來，要所有人幫忙評評理。PO文曝光後掀起兩派網友論戰。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，最近遇到6名客人到店內用餐，點了2份生魚片、16貫壽司和幾盤烤物，花費3800元，沒想到事後卻說價錢貴又吃不飽，讓他聽了相當不滿，「你大可點6碗丼飯2200以內就吃飽了，你6個人要分16貫壽司吃得飽才有鬼 ，而且我們明明也有一碗30元的日本種大橋越光米，你是不會點來配烤物喔？」

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▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲客人嫌生魚片太薄。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO表示，生魚片上桌的時候，客人也在嫌棄太薄，讓他聽了相當傻眼，「我試問一下，你在台北市松山區精華地段哪裡吃得到11片魚、1顆北海道干貝、2隻甜蝦才賣你720的？正常日料店生魚片的厚度有什麼問題嗎？」且對方從一進門就不停嫌棄裝潢，聽服務生介紹菜單時態度也很差，事後還在Google評論打1顆星。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲客人上網評1顆星。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO看到客人的態度，氣得怒罵對方是「奧客」，同時也將餐點照片PO上網，要大家還他公道，「問一下廣大的網友們3800這樣一桌會很貴嗎？ 跟這樣的裝潢到底有沒有資格賣3-400塊的丼飯？」

不少人看了之後紛紛表示，「好吃可接受，烤焦就真的很不行」、「我覺得如果是去吃日本料理，去別家會比照片更豐盛，我指3800的部分，開在哪是其次，我是覺得光看這個樣子3800有些貴貴」、「我是個鄉下人，我真的覺得很貴，我吃不起」、「可能我不識貨，這樣3800真的覺得貴」、「可能我不懂米價，實在是貴到靠北」、「實說啦！你的生魚片、壽司食材等級，我覺得不值這價位」。

但也有人指出，「6個人吃3800說貴？是多窮」、「菜單標價都標好了，又沒人逼著吃，現在奧客到處都是」、「6個人點這樣當然吃不飽，以台北來說這價位正常」、「六個人吃日料這地點還好吧，就是吃不起還裝闊氣」、「3800/6=633，才633也能靠腰哦，好窮」。

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