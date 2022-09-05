被嫌問太多！台南鍋燒老店遭客嗆「要帶小弟來」：店砸了也有錢賠

▲店家遭客人嗆「生意太好很囂張」。（圖／翻攝自民族鍋燒老店FB）

記者施怡妏／綜合報導

台南市知名的民族路鍋燒意麵3日在臉書發文，有客人到店內外帶，因擔心食物品質受損多問了幾句，結果客人不耐煩喊「包回去不吃，丟掉也不關你的事」，接著丟1000元在桌上；客人離開20分鐘後，又回到店裡大罵，甚至放話要帶小弟來店裡消費，還囂張嗆「店砸了我也有錢賠」，貼文一出，網友一面倒挺店家。

「民族鍋燒老店」在粉專發文，為確保食品品質，客人外帶時都會多問幾句，分成3種情況，第一種是正常外帶，食材跟麵都會一起煮，起鍋後麵跟湯會分開包裝；第二種外帶，料煮麵不煮的方式；第三種是生的外帶，要回家自己煮，而且還會詢問，外帶離開這裡後多久能夠進冰箱、是否有帶保冷袋等等問題，希望客人回家仍可吃到跟在店裡品質差不多的餐點。

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然而，日前有位5、60歲的客人前來外帶，服務人員依流程詢問想要什麼樣的外帶，以及其他相關問題，豈料客人不耐煩，抱怨「問那麼多幹麻」、「買回家就算丟掉也不關你的事」，接著把1000元鈔票丟在桌上；然而，客人離開20分鐘後，帶著妻子回到店裡，店家形容「他們感覺挺像功夫裡的神鵰俠侶」，一進來就指著櫃檯人員的鼻子狂罵，還嗆「叫老闆出來」。

在廚房忙碌的老闆下樓了解情況後，認為服務人員沒有錯，並向客人解釋「外帶都會問清楚」。怎料客人聽完後怒火燃燒，罵店家生氣太好很囂張，「信不信我叫下面的細漢（小弟）來給你們消費，就算店砸了也有錢可以賠」。

店家心累又無奈，「為了端出一碗有品質的麵，還要這樣被刁難被恐嚇，與其讓客人帶回家後食品壞掉，我寧可不讓客人白花這筆錢，因為食品品質安全，這是我做餐飲人最最最基本的堅持」。

貼文一出，網友們留言力挺店家，「居然沒拿壘球出來塞住他嘴巴」、「有錢是老大的心態，不知餐飲生意的心酸」、「老闆辛苦了，覺得黑道份子真的好恐怖」、「這麼用心維護品質，難怪這麼好吃」、「要面對各式各樣的客人，辛苦了」、「住台南十多年，小孩從出生到13歲，唯一指定吃的鍋燒麵就民族鍋燒這家了」。

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