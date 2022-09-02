七仔被虧莽男動手狂毆　害雞排店老闆喪失嗅覺...下場慘曝

▲雞排示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名侯姓男子不滿女友長期遭鄰居蘇姓男子騷擾，前年3月間兩侯男找上蘇男興師問罪，反遭到言語挑釁，他一時情緒失控，動手抓住蘇的衣領推到強邊，出拳猛揍蘇男的頭部、眼部、鼻樑，導致蘇男、左眼等處揮擊數拳，導致蘇男嗅覺喪失，由於蘇男經營炸雞排攤，未來可能無法繼續擺攤，法院審理後，依重傷害罪判處侯男徒刑3年6個月。可上訴。

判決指出，侯男和蘇男兩人是鄰居，但侯男不滿蘇男長期騷擾陳姓女友（後來侯、陳兩人結婚），2020年3月29日晚間7時許，侯男質問蘇男為何不斷騷擾其女友，兩人發生爭執，蘇男還以言語挑釁，侯一時情緒失控，出手抓住蘇的衣領把他推到牆邊，先揍了頭部一拳後，繼續朝頭、臉、鼻等部位重擊，導致蘇男臉部受傷、鼻孔血流如注，因而受有左眼鈍傷、右側頭皮擦挫傷併鼻骨骨折，傷勢嚴重，蘇男事後驗傷提告，經醫院鑑定後，蘇男有「嗅覺喪失」且「機能永久遺存顯著障害」，侯男也被以重傷害罪嫌起訴。

法院審理時，侯男坦承動手，但否認有導致蘇男嗅覺嚴重減損的重傷害，覺得自己出拳不重，律師也說，蘇男是接受「酚基乙基乙醇嗅覺閾值檢查法」而檢出嗅覺喪失，這是主觀的檢測方式，且告訴人經核磁共振檢查也顯示嗅覺中樞神經並未受損，醫院僅是推測可能是告訴人嗅覺周圍神經有受損，並無客觀證據證明，且蘇男的嗅覺喪失，可能是他有5年以上抽菸習慣所導致，並非侯男造成的。

法官認為，蘇男並非僅測試1次，而是經連續檢測至少4次，應更能排除失準的可能，蘇男聞不到羊肉味、清潔劑、咖啡等氣味，「僅能嗅聞濃度較高之瓦斯味。而精油類香味雖聞得到，但無法辨別種類」，認定他嗅覺功能確已「嚴重減損」，因此依重傷害罪判侯男徒刑3年6個月，全案可上訴。