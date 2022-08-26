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淫鎖匠綑綁性侵女大生！逼同框自拍脫罪被打臉　老闆也連帶賠償

▲▼鎖匠,鎖門,開門,開鎖,鑰匙。（圖／翻攝自Pixabay）

▲鎖匠到女大生租屋處幫忙換鎖，結束後卻假藉有東西忘了拿折返，趁機性侵女子得逞。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名江姓鎖匠前往女大生租屋處協助換鎖，完事後卻返回原處稱要找螺絲起子，趁機進屋拿充電線綑綁、壓制女大生後性侵得逞，江男先前依強制性交罪判5年；民事部分，女子向江男以及鄭姓老闆求償100萬元，法官認定江男利用職務上的機會性侵，老闆身為雇用人也須負責，判決2人須連帶賠償90萬元。

案件發生在去年1月4日下午1時許，女大生小芳（化名）租屋處門鎖故障，她撥打門口張貼的廣告電話請鎖匠幫忙換鎖，鄭姓老闆遂指派江姓鎖匠前往。

江男替小芳換好鎖後，拿完收據便離開，才過2分鐘，江男藉故稱螺絲起子忘了拿返回原處，小芳便打開門讓江男進屋，未料江男見有機可趁，將小芳壓在床上，用被子、短褲塞入小芳嘴巴，拿充電線把她雙手反綁，並掐住其脖子，小芳見生命恐有危險，只好放棄掙扎，任由江男為所欲為。結束後為了營造合意性交的假象，江男還強迫小芳與自己自拍，並互加LINE好友才離去。

刑事部分，江男依強制性交罪，判處5年有期徒刑確定。

而小芳除了向江男提出民事求償外，也向鎖匠鄭姓老闆提告，主張鄭男負責指示江男換鎖，江男才能利用職務上的機會性侵得逞，客觀上足認為與其執行職務有關，因此鄭男也須負起賠償責任，向2人求償100萬元。

鄭男反駁，強調江男是完成換鎖後再返回現場，既然已經完成任務，屬於他個人犯罪行為，與自己並無關係，如果法院認為他應負擔賠償責任，則應賠償10萬元為合理；江男則是未於言詞辯論期日到場，也沒有任何提出書狀作何聲明或陳述。

法官認為，當時江男完成換鎖工作離開才2分鐘，就聲稱要拿走遺留的螺絲起子返回原處，可見小芳是基於「鎖匠」身分才讓其進入，江男才會利用職務機會性侵得逞，身為老闆的鄭男也有責任。

由於小芬事發時年僅20歲，正值青春芳華，前途似錦之際，卻因此事遭受身心之嚴重打擊，甚至引發憂鬱症、焦慮症或恐慌症等情形，法官判決江男、鄭男連帶賠償90萬元給小芳。全案仍可上訴。

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