吠陀占星9月運勢水瓶、天秤桃花朵朵開　天蠍貴人相助進展更順利

文／李靜唯老師

裴洛西來台帶來美中台關係緊張、疫情確診人數趨緩後又見逐漸攀升，烏俄戰爭也還沒看到盡頭，在全球動盪不安之際，接下來的9月份，個人運勢最旺的會是哪些吠陀占星星座呢？研究吠陀占星多年，堪稱台灣首席印度吠陀占星師的李靜唯老師分析，事業方面，9月份最旺的是吠陀天蠍，桃花朵朵開的分別是吠陀水瓶跟吠陀天秤，至於財運方面只有吠陀巨蟹表現較佳，而吠陀牡羊則9月份要特別注意健康。

李靜唯老師指出，吠陀占星國人比較不熟悉，但其實它是印度古老的科學占星術，準確度不輸西洋占星，同樣非常具有參考價值，這也是印度神童阿南德受歡迎的原因之一。

李靜唯老師強調，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，可以簡單以出生日期來分，生日落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

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▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）



9月事業運最旺：天蠍；事業運要注意：雙魚

天蠍（11/15-12/14）（吉）



9月工作進展順利，可以憑著一些新靈感完成被指派的任務，甚至還有可能接觸到新領域的項目，在得到貴人的幫助之下激發出另一種潛能。

射手（12/15-1/14）（平）



工作運勢發展有逐漸攀升趨勢，且工作能力表現十分出色，只是要特別小心別人的失誤需要你來善後，若能救援成功則將大大提升別人對你的信賴感，相反的，若救援失敗，你就要背上黑鍋，因此需要謹慎小心。

雙子（6/15-7/14）（平）



9月工作量應該是滿檔，並且在金星的加持下，無論拓展人脈或是認識新朋友，都對於事業有不少的幫助，只是若還要再增加工作項目，你會感受到體力吃不消。

雙魚（3/15-4/14）（凶）



雖然能夠做好自己份內的工作，但是很容易被迫要去分擔別人的工作，重點是，當你完成幫別人分擔的工作後，功勞卻不屬於你。記住忍一時風平浪靜、退一步海闊天空的道理，主動邀功反而會得到反效果。

▲天蠍工作進展順利。（圖／取自免費圖庫unsplash）



9月感情運最旺：水瓶、天秤；感情運要注意：金牛



水瓶（2/15-3/14）（吉）

9月工作方面或許會有許多紛擾，建議不如調整一下，將時間空出來陪伴另一半，無論是一起吃飯，還是一起在家看劇，都能夠為感情加溫。

天秤（10/15-11/14）（吉）



期盼已久的桃花，將悄悄的出現在你身邊，雖然很心動，但是可能會有一些因素導致戀情卡關遲遲無法順利展開，不妨先當朋友，等時機成熟後，戀情自會開花結果。

獅子（8/15-9/14）（平）



戀情剛剛萌芽，彼此充滿著很多好奇，相處與約會都能夠有新鮮感，並有聊不完的話題，若已是夫妻關係的話，婚姻生活會很順利。

金牛（5/15-6/14）（凶）



跟伴侶之間可能會因為生活壓力，造成情緒有點不太穩定，在這樣的情況下，很容易因為一方的情緒宣洩而產生彼此的矛盾，而偏偏此時身邊容易出現愛慕者或是瞭解你的人，千萬要想清楚再做選擇，以免陷入痛苦的三角戀。

▲水瓶感情加溫。（圖／取自免費圖庫unsplash）



9月財運最旺：巨蟹；財運需注意：處女

巨蟹（7/15-8/14）（吉）



期盼已久的資金9月即將到位，不過也可能因預定好想買的東西，而讓口袋裡的錢消失很快，至少心情上會因為擁有喜愛的東西而喜悅，只是要小心，若還喜歡參加一些聚會的話，錢財消失的速度會更快，但如果因此買到快樂，也未嘗不可。

摩羯（1/15-2/14）（平）



由於容易受到錯誤訊息的干擾，9月不太適合展開新的投資項目，若是盲目跟進的話，很容易產生失誤，造成金錢的損失。

處女（9/15-10/14）（凶）



生活開支會出現一些變化，同時也考驗著投資慾望，高報酬也意謂著高風險，把持不住的話很容易就血本無歸，需要些耐心與專注力觀察，才能讓你躲開別人所設的圈套。

6月健康運要注意：牡羊

牡羊（4/15-5/14）（凶）



由於受到太陽與水星雙重影響，身體方面容易遇到消化不良、便祕或是腸子相關的疾病問題。

▲牡羊需注意腸胃問題。（圖／取自免費圖庫unsplash）



李靜唯老師指出，9月1日金星進入獅子座，並受到位在金牛座的火星與位在牡羊座的羅喉映射，這樣的星相會一直持續到9月24日，獅子座在吠陀占星學系統裡代表著權力核心，金星則代表財富與契約，由於受到火星與羅喉的交互影響，九月很有可能會看到國與國之間的約定因為領導人的獨斷，而產生破壞性的變化。

另外，9月10日水星在處女座開始逆行，並且與逆行的木星形成相互映射，李靜唯老師說，水星進入處女座雖然是廟旺的能量狀態，理論上旅遊、服務業應該有漸漸復甦的趨勢，尤其在象徵好運的木星加持之下會更明顯，但由於水星與木星都處於逆行狀態，可能會產生原地打轉，美中不足的感受，再加上木星還受到土星逆行的映射，值得觀察的是疫情或是新型病毒的影響有可能會持續上升，包括台灣及中國都不能輕忽其殺傷力。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。