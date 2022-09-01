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第三波水逆來襲！　「重災5星座」首當其衝慘了

▲▼台北街頭 。（圖／路透）

▲2022年第三波水逆即將來襲！（示意圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

令人聞風喪膽的水星逆行即將來臨！命理專家小孟老師特別發文示警，今年第三波水逆（9月10日至10月2日）來勢洶洶，此時許多人的想法會跟平時有落差，甚至是做出相反的決定，影響更加嚴峻，5大星座首當其衝要注意！

TOP 5 金牛座 – 衝擊投資買賣

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水逆出現於金牛座的偏財宮，代表在投資買賣，或是娛樂玩票性質的投資，都顯得很難有滿意的報酬。此時會感受到強烈的壓力，內心出現一股不安，同時也害怕當前的投資是否有波動，而造成損失。因為水逆的關係，金牛會變得很敏感，也容易顯得過度保守，加上天王星能量的壓制，腦中會很有多想法不容易展現出來，也不一定真的知道該怎麼做，所以會無法將想法如實的表現出來，以致於很多投資，都是處於空想的狀態，就算是小額投資玩彩券也無法勇敢下手買單，導致在這段期間會損失不少賺錢機會。

TOP 4 射手座 – 衝擊事業表現

水星在射手座的事業宮，這段間期的表現，會出現了更多變化，事業成績差強人意且不如預期。換個方式說就是不滿射手座表現的人，在這段期間比較可能出來反對，站在對立的立場而破壞射手座的努力。部份原因是射手座這期間說的話及表現的行為，都不太能夠被接受，還有則是射手座本身想法左右反覆不定，表現不出更好的成績與作品，所以這期間射手們不妨低調點，以渡過動亂的水逆期。

TOP 3 獅子座 – 衝擊金錢財務

獅子座在水逆期，要特別留意金錢方面，會出現無法正常運用資產的現象，尤其是不太常遇到的財務問題，會更顯笨拙。獅子一向給人聰明的模樣，這時會有點太鑽牛角尖了，思考不敏捷，好像頭腦突然短路一樣，對金錢的使用顯得很悲觀又害怕，會有猶豫兩難的不正常行為。這期間也更容易衝動，在工作上因此要留意說錯話的可能，特別是靠說話，來爭取業績賺取紅利獎金的人，務必小心說話，此次引起客戶不滿的機率會很高，因而造成收入的銳減。這段期間若能減少金錢相關的行為，則能更安全的度過金錢危機。

TOP 2 處女座 – 衝擊自我表現

處女座在這水逆期間，會出現很大的不安全感、憂慮感，也會連帶更加的固執。特別是處女座本身就需要金錢上的穩定才有安全感，但這時候，僅管身上不缺錢，卻會有種匱乏感，總覺得身上錢不夠用，而這樣的心態會影響到生活其它方面的作息。對很多事不感興趣，也不敢去做，很多事情都顯得綁手綁腳，連工作都可能無法發揮正常實力，自我的表達也顯得無力，還可能出現自我封閉的傾向。溝通時詞不達意、話語無法明確表示出來，欲言又止的情況接二連三出現，切記要多留意。

TOP 1 天秤座 – 衝擊整體運勢

天秤座在這次的水逆期間，是首當其衝，而且剛好衝到本命宮，容易出現變色龍的角色，昨是今非、說話不算話、牆頭草的情況。雖然說天秤座本來就容易改變想法，但這段期間更有彈性，隨時在變，會表現得比平常更會說話，因為見人說人話、見鬼說鬼話，只說對方喜歡聽的話，但缺點卻更為慘烈。這期間很沒原則，立場左右搖擺，自己會很難去相信別人，就連自己也不信任自己了，出現嚴重的焦慮感，情商跟智慧也跟著低落，人際關係容易出現危機，原本是個最會溝通的角色，卻出現「物極必反」的現象，變成最難溝通的人了。

小孟老師建議，上述5星座在水逆時，可以購買一張咖啡色的色紙，隨身攜帶，因為咖啡色代表大地色土象顔色，有水來土淹的象徵。

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