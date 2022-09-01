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3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名個性互補　越老越相愛

▲情侶，自拍，放閃，約會，男友，女友，談戀愛。（圖／記者黃克翔攝）

▲小孟老師說，有3對星座情侶上輩子就已經在一起了。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你相信前世今生嗎？命理專家小孟老師笑說，「很多人都在問真有前世的話，到底誰與誰速配？」他接著分享有3對星座戀人「上輩子就在一起了」，雙方感情和諧不容易分手，就算偶爾發生爭吵也能和好如初，相愛好幾世都會是戀人關係。你和另一半上榜了嗎？一起來看看。

小孟老師盤點「前世就是情侶」3星座組合：

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第3名：天蠍座＋水瓶座（前世情人指數90%）

水瓶座事業越成功桃花就越旺，但在婚後容易外遇、感情也易冷卻。但天蠍座不是省油的燈，一旦愛上了就會為愛付出一切，對於愛情擁有非常高竿的智慧，懂得應對進退。在感情世界裡也很會耍手段，只要對方有疑似劈腿跡象，天蠍就會使出絕招抓住對方，只要被他/她愛上了，想要脫離是很難的，小心被報復。

第2名：處女座＋巨蟹座（前世情人指數95%）

處女座很挑剔，認為好還要更好，也常常比較與嘮叨，犯錯容易將過錯指向他人。反觀巨蟹座就不一樣了，愛家願意為家犧牲一切，這也代表他/她很能忍，只要在處女座發飆時就會乖乖忍氣吞聲挨罵，但忍耐是有限度的，他/她會忍到一個程度爆炸後又若無其事的好了。

第1名：天蠍座＋處女座（前世情人指數100%）

天蠍座心思細膩又懂得運用技巧，而處女座要求多又挑剔、重視細節，兩人剛好一拍即合。天蠍座在感情上退讓得比處女座還多，當他/她忍不了了、已按耐不住情緒時，很會察言觀色的處女座就會退讓不再堅持。正因為兩人能互相抓住對方、年輕時磨合多，隨年紀增長後感情如膠似漆，少了誰就像斷了一隻手臂。

情侶,小鮮肉,交往,牽手,男女朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲天蠍加上處女座，個性互補、越老越相愛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

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