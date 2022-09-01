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「3生肖」9月運勢直飆！專家曝「財運旺+桃花開」：擋都擋不住

▲希望,好運,開心,陽光,幸運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲九月開始有3生肖超幸運。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

時序進入9月了，也許前陣子生活不如意，但俗說「風水輪流轉」，或許接下來就輪到你翻身了。專寫生肖星座運勢的《搜狐號》博主「創優咖」就分析指出，9月有「3大幸運生肖」，稱這3類人大難已過，9月開始將會贏向好運，不僅財運旺、桃花也朵朵開。

生肖猴：

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屬猴者總是隨心所欲，且嚮往光明，所以會一直努力向上爬，聰明又能幹的你們總是敢想敢做，努力將自己的想法變現，不會讓自己的夢想落空，就算傾盡所有，也不會枉活一生。在9月你們能獲得較多靈感，也總能抓住對的時機。吉星高照，也使好運歸來，擋都擋不住，大難已過將事事順心如意，有望財旺運旺，且愛情桃花也超旺。

生肖狗：

屬狗者大多積極進取、十分勇敢，半途而廢不是你們樂見的，且不會輕易認輸，你們十分強勢而且又十分努力，不管面對多大的困難、要吃多少苦，都會咬牙堅持，因為你們相信光明就在前方。在9月你們有吉星保佑，將會好運四起，大難已過一切皆順風順水，有望財源滾滾，運勢如虹，愛情桃花也會朵朵開。

生肖龍：

屬龍者是幸運跟努力的代表，你們天資聰穎，而且顏值很高，總能獲得大家的關注和幫助，能完美掌控自己的節奏，不會迷失自我的狀況出現，目標堅定且十分務實，總努力朝夢想前進。在9月吉星歸位、大難已過，將好運不斷、大吉大利。有望愛情開花結果且運勢飆升、事業大發，之後將一路順心，幸福美滿。

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