遭「景山」槽車追撞！司機裝葉克膜搶命　害死2警黑歷史再被挖出

記者黃宥寧／綜合報導

國道1號北上256公里處本月1日發生嚴重車禍！蘇姓男子駕駛大貨車遭「景山」化學槽車陳姓駕駛從後方追撞，蘇男因撞擊力道猛烈被撞出鐵圍欄掉至邊坡，導致肺出血、四肢骨折，一度病危裝上葉克膜搶救，至今仍未恢復意識。蘇太太淚控，事發至今「景山」交通公司神隱，而肇事的陳姓駕駛則打出「悲情牌」，讓她極度悲痛。

蘇太太忍痛向《東森新媒體ETtoday》指出，先生（48歲）1日清晨一如往常駕駛17頓大貨車上班，豈料在嘉義民雄段遭化學槽車陳姓駕駛追撞，先生整輛車翻落邊坡，一度受困車內，而重傷的先生與化學槽車駕駛也都被送到大林慈濟醫院。

她赴醫院見先生無意識、插管還不斷吐血模樣，心彷彿被千刀萬剮，而對方僅受輕傷，甚至與其太太跪在她面前道歉，甚至難過說「我有3個孩子，上有媽媽要照顧」直接在她面前打出悲情牌，無法忍住情緒的她也向對方回「你能感同身受，我孩子見到爸爸插管吐血、面目全非的心情嗎」對方則語氣緩緩回「知道、知道」。

▲蘇姓駕駛遭追撞，17頓大貨車的車身嚴重變形，如同一團廢鐵。（圖／家屬提供）

「電視上演的活生生在我眼前...」蘇太太說，先生是家中唯一經濟支柱，先生說好要帶她去看阿里山日出、禮拜六要烤肉、還要等孫女叫阿公，但如今見健康的先生卻是全身插管，膝蓋肉少一大塊，那種痛真的難以形容，但令她感到最無力的是對方的態度；她解釋，事發後，景山交通從未致電慰問過，甚至透過肇事駕駛太太轉告，今（5日）會一同到醫院致歉，她痛斥「這是一家公司該有的作為嗎？怎麼會如此沒有擔當...」。

蘇太太將先生遭追撞一度命危新聞發在臉書社團《爆料公社》上，許多網友也給予打氣，也意外釣出景山許多黑歷史，有網友說過去莫名被景山在高速公路追過，甚至被丟咖啡罐，更有網友說「他們公司出名車禍違規」、「後台很硬連交通都不敢插手」、「看到景山真的要閃」、「出名的子彈列車-景山號」、「景山是出了名的國道快逼手」。

▲本月1日蘇姓男子駕駛大貨車遭景山化學槽車追撞，蘇男困車內身受重傷，其家屬淚訴至今從未收到景山致電慰問。（圖／家屬提供）

今年8月23日，台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會、桃園市產業總工會於交通部前舉行「景山集團囂張違法，交通部成殺人幫兇」記者會，並指出，2018年大貨車駕駛凌晨國道開車打瞌睡，撞死2名警察、1名貨車司機，往下追查意外發現該名駕駛連續上班22天，當中有7天甚至工時超過12小時。