餐點掛門把上！正妹開門變「在地美食」崩潰了…影片掀網論戰

記者柯振中／綜合報導

現在外送平台愈來愈方便，在家就能有熱騰騰的餐點送上門。不過，一名女子日前購買外送餐點，沒想到竟被掛在門把上，導致一開門餐點砸落，讓她不禁直呼，「外送員很辛苦，但可不可以掛裡面一點？」影片畫面曝光，引起熱烈討論，也有人痛批「根本故意的」。

這名女子在「爆怨公社」表示，她知道外送員很辛苦，但希望送餐點時，可以將提袋掛裡面一點，同時附上取餐的影片。

依據影片畫面，女子一把門打開，餐點瞬間砸落在地上，撞擊力道之大，連飲料杯都撞凹，且餐點裡的醬汁都噴了出來，灑得袋子裡面都是。

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▼女子的餐點變成在地美食。（圖／翻攝臉書／爆怨公社）



影片在網路上曝光，引起熱烈討論，不少人留言建議，「外面放個板凳是不是方便一點」、「外面放個椅子吧」、「終究還是要掉在地上，那為何一開始不請他放地上」、「可以放小桌子或小椅子給外送員放餐點，不然這樣的事還是會發生」、「都知道要叫外送了，門口也不擺個椅子或是提早出來等，怪誰？」

此外，也有人譴責，認為外送員沒有思考清楚，怎麼可以這樣掛餐點，「這應該是新人不然就是故意的」、「旁邊有傘架，為什麼不放上面」、「如果有備註有還好，但外送員也沒考慮結果，如果吃負評也不能怪誰」、「一看就知道故意的，不懂的替人多想一點」、「這種就是故意搞客人，直接客訴，明知道這樣掛開門餐點會受損，還故意這樣掛。」

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