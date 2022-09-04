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火辣外送員「褲子失蹤」露逆天長腿　甜笑迷暈他！本尊身分曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲外送員大方秀出一雙逆天長腿。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

太火辣的外送員！很多人都會透過外送平台來點餐吃，就有一名男網友發文分享，日前他出去取餐時，竟發現「熊貓小姐姐」長得超漂亮，事後吸了一口飲料，還覺得特別甜，「忘記多給她小費了！」照片曝光後，也吸引7000多人按讚朝聖。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，提到他前幾天訂外送時，遇到一位熊貓小姐姐，因為對方實在太漂亮，所以便問對方可否脫口罩拍照，好讓他向朋友炫耀。聞言，辣妹外送員也大方擺Pose，不過因為還有其他事要先走，所以來不及拍合照。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲外送員大方擺Pose。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

從照片可見，辣妹穿著熊貓的衣服、安全帽，但是「褲子卻失蹤了」，大方秀出白皙的逆天長腿。值得一提的是，辣妹脫下口罩後，露出一抹甜美笑容，也讓原PO不禁直呼，「喝了之後發現她送的奶茶比較甜，忘記多給她小費了！」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應，「送我的餐都是阿公，就沒看過這種」、「奶茶好甜，我隔著手機都覺得甜了」、「欸不是啊！褲子咧」。不過也有網友表示，「沒看過這麼白的熊貓，肯定假貓」、「沒手機架，這不像外送員」、「最好是啦！這個絕對是借衣服拍照的，又一個叫人家拍的」。

事實上，圖中的辣妹其實是JKF女郎雪兒（Michelle），她在IG上擁有超過16萬粉絲，FB更有50萬人追蹤，人氣相當高。雪兒除了從事外拍、網拍等模特工作外，也真的是熊貓外送員，不時會送餐。

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