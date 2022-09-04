醉男吐在機車旁　車主勸離遭飆罵！醉男爸護兒嗆：妳可能不認識我

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友日前要騎車回家時，發現有名喝醉的男子扶著自己的機車在一旁嘔吐，車主上前請對方離開，怎料男子情緒激動不斷飆罵，還指責車主佔車位，後來男子的爸媽到場關心，要她不要跟喝醉酒的人計較，甚至還說「妳可能不認識我」，讓她氣得報警並將過程錄影PO上網。

女網友在臉書「爆料公社」發文，貼出兩段影片，與同事下班要回家時，發現有個喝醉的男子扶著同事的機車嘔吐，女車主上前請對方離開，怎料男子突然情緒激動，大聲叫囂「我住這棟樓，我的摩托車車位，一天到晚被這些，不是住這裡的人停放，我容忍很久」、「我喝酒吐了，我跟妳說SORRY，我喝酒了，但我沒有吐到妳的摩托車車位」。

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▲醉男坐在機車上喊「我沒破壞阿」。（圖／翻攝自FB爆料公社）

接著醉男還坐在機車上，車主大喊「不要坐我機車，下來」，醉男舉起雙手說「我就要坐妳摩托車，我沒有破壞阿」。接著醉男的爸媽到場關心，卻讓場面更火爆，醉男媽媽問「妳們是住在這裡的嗎？」「這裡是停車場嗎？」醉男爸爸甚至還說「妳可能不認識我」，要車主不要跟喝醉酒的人計較，車主與原PO聽完後更傻眼。

事後，警方獲報到場處理，與雙方留下身分證後，就將男子勸離。關於醉男媽媽提到的停車問題，原PO表示，「事後警察先生有打電話給我，說明那塊地是國家公用土地，沒畫紅線是可以停車的」。

影片曝光後，底下網友紛紛留言，「下次別跟喝醉的人對話，通常只會增加危險，報警了就等警察來就好」、「這應該是叫環保局開罰」、「沒酒品就真的別出來喝酒」、「什麼樣的父母就教出什麼樣的小孩」、「現在好像是喝酒最大一樣」、「他爸爸不知道自己是誰？叫他回去問他媽媽」、「果然媽寶爸寶，兒子這樣還護著兒子」。

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