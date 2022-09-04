　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醉男吐在機車旁　車主勸離遭飆罵！醉男爸護兒嗆：妳可能不認識我

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友日前要騎車回家時，發現有名喝醉的男子扶著自己的機車在一旁嘔吐，車主上前請對方離開，怎料男子情緒激動不斷飆罵，還指責車主佔車位，後來男子的爸媽到場關心，要她不要跟喝醉酒的人計較，甚至還說「妳可能不認識我」，讓她氣得報警並將過程錄影PO上網。

女網友在臉書「爆料公社」發文，貼出兩段影片，與同事下班要回家時，發現有個喝醉的男子扶著同事的機車嘔吐，女車主上前請對方離開，怎料男子突然情緒激動，大聲叫囂「我住這棟樓，我的摩托車車位，一天到晚被這些，不是住這裡的人停放，我容忍很久」、「我喝酒吐了，我跟妳說SORRY，我喝酒了，但我沒有吐到妳的摩托車車位」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆料公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲醉男坐在機車上喊「我沒破壞阿」。（圖／翻攝自FB爆料公社）

接著醉男還坐在機車上，車主大喊「不要坐我機車，下來」，醉男舉起雙手說「我就要坐妳摩托車，我沒有破壞阿」。接著醉男的爸媽到場關心，卻讓場面更火爆，醉男媽媽問「妳們是住在這裡的嗎？」「這裡是停車場嗎？」醉男爸爸甚至還說「妳可能不認識我」，要車主不要跟喝醉酒的人計較，車主與原PO聽完後更傻眼。

事後，警方獲報到場處理，與雙方留下身分證後，就將男子勸離。關於醉男媽媽提到的停車問題，原PO表示，「事後警察先生有打電話給我，說明那塊地是國家公用土地，沒畫紅線是可以停車的」。

影片曝光後，底下網友紛紛留言，「下次別跟喝醉的人對話，通常只會增加危險，報警了就等警察來就好」、「這應該是叫環保局開罰」、「沒酒品就真的別出來喝酒」、「什麼樣的父母就教出什麼樣的小孩」、「現在好像是喝酒最大一樣」、「他爸爸不知道自己是誰？叫他回去問他媽媽」、「果然媽寶爸寶，兒子這樣還護著兒子」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

►日本IRIS電烤盤超級優惠價！大面積、可折疊收納，還送章魚燒烤盤

ET快訊
成都封城變「全城罰站」！　幕後公司竟是市場巨無霸
「蝦頭有毒」專家解答：是真的！　4種人少吃蝦子
阿嬌鬆口：我不是真的想結婚！　41歲還沒生「有點後悔」
快訊／軒嵐諾轟雨彈！苗21線坍方　這村明天停班停課
估深夜解除海警　午後各地雨勢曝！2區仍在暴風圈內
麥當勞、肯德基買1送1！　9大速食店優惠一次看
老公掛網看正妹練瑜珈「下身磨蹭長條枕」！　妻怒戰檢舉
LIVE／強颱「軒嵐諾」解除陸警　氣象局最新說明
美售台AIM-9X響尾蛇飛彈　搭瞄準系統「飛行員看到哪、打到

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南山上花園水道博物館百年羅漢松落果造型討喜　掌葉蘋婆果莢傳浪漫

醉男吐在機車旁　車主勸離遭飆罵！醉男爸護兒嗆：妳可能不認識我

快訊／軒嵐諾轟雨彈！苗21線坍方阻人車通行　這村明停止上班上課

估深夜「解除軒嵐諾海警」　午後各地雨勢曝！2區仍在暴風圈內

軒嵐諾掃過！台鐵平溪線邊坡不穩定中斷　三貂嶺=菁桐暫時停駛

雨水下對地方！軒嵐諾颱風解除旱象　員山子啟動分洪降低洪患

快訊／強颱「軒嵐諾」陸警解除！台灣脫離暴風圈　下半天雨勢趨緩

LIVE／軒嵐諾又變強「15縣市豪大雨特報」　氣象局最新說明

颱風來菜好貴　菜價創3個月新高「青江菜1斤要76元」

比基尼辣妹現身地磅站！放送雙球「一開口」老司機暈了：想開大車

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

鐵頭柴見媽出門不帶牠　撞破玻璃全場嚇壞！

妹一手掀翻椅子哥慘摔 她無辜回答讓家人笑瘋

亡父「頭七附身」兒突起乩　瞪眼巡視...眾人哭喊阿公

妹子見企鵝走路差點滑倒　嚇到尖叫！網：是多緊張

楊昇達抱老婆「要轉到天長地久」　陳志強曾智希拼生娃沒避孕

台南山上花園水道博物館百年羅漢松落果造型討喜　掌葉蘋婆果莢傳浪漫

醉男吐在機車旁　車主勸離遭飆罵！醉男爸護兒嗆：妳可能不認識我

快訊／軒嵐諾轟雨彈！苗21線坍方阻人車通行　這村明停止上班上課

估深夜「解除軒嵐諾海警」　午後各地雨勢曝！2區仍在暴風圈內

軒嵐諾掃過！台鐵平溪線邊坡不穩定中斷　三貂嶺=菁桐暫時停駛

雨水下對地方！軒嵐諾颱風解除旱象　員山子啟動分洪降低洪患

快訊／強颱「軒嵐諾」陸警解除！台灣脫離暴風圈　下半天雨勢趨緩

LIVE／軒嵐諾又變強「15縣市豪大雨特報」　氣象局最新說明

颱風來菜好貴　菜價創3個月新高「青江菜1斤要76元」

比基尼辣妹現身地磅站！放送雙球「一開口」老司機暈了：想開大車

軒嵐諾颱風大雨不斷　悍將戰桃猿延賽

遭號誌燈倒塌重砸！新手媽最新狀況曝...手術順利需積極復健

曾住過A9！科技業夫妻「買房選A7」狂列9優點：不會騎車也能生活

林楚茵問蔣萬安：你可用免治馬桶　為何一般市民不能用？

不畏風雨！72歲馬英九9度泳渡日月潭　賽前喊「不能游比我快」

雙胞胎肚子裡打架！出生後「渾身淤青」　母笑：長大別怪我

台南山上花園水道博物館百年羅漢松落果造型討喜　掌葉蘋婆果莢傳浪漫

颱風夜風雨加大！他看不清楚...駕車自撞「烏龜翻」躺中興橋

中秋連假必玩城市！看台中「世界最難蓋建築」　爽吃台南27家必比登

蔡尚樺破尺度脫了！墾丁解放泳衣「超兇上圍」萬人看光 問過爸媽才敢PO

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

軒嵐諾加速！再現雙眼牆　中秋連假天氣出爐

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

軒嵐諾還會長大！估今再變強颱　14縣市豪大雨

周日停班課一覽　全台5區停班停課

亡父「頭七附身」兒起乩！瞪眼巡視　眾人哭翻跪下

軒嵐諾暴風圈觸陸　凌晨風雨最密集

阿堂鹹粥9個月漲2次　一碗粥260元

快訊／蘭嶼緊急宣布！　全台停班停課一覽表

軒嵐諾再開眼！白天最靠近　各地風雨漸緩時間曝

欺騙國外爸交「粗腿女友」！竟是弟弟女裝假扮

軒嵐諾緩慢向北！解除陸警時間出爐

快訊／豪大雨擴15縣市　軒嵐諾回春幸好沒再靠近

桃園男大生颱風天偷她傘　店家怒PO畫面：不屑賺你們錢

更多熱門

相關新聞

SYM月銷量4連霸今年已破15萬台

SYM月銷量4連霸今年已破15萬台

8月進入暑期熱檔，機車市場買氣旺盛，再加上各車廠提供優惠，使得8月新車領牌數來到6.67萬台，其中，SYM三陽貢獻24,835台，佔比37.2%，連續4個月稱霸台灣機車市場，截至8月，三陽一共售出150,048台，佔比32.7%，若持續保持好成績，有望問鼎首個年度冠軍。

被擠出車格「台北素質這麼差？」妹子1招反擊

被擠出車格「台北素質這麼差？」妹子1招反擊

獨／她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

獨／她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

彰化路樹遭吹斷砸3機車　外送員衰被壓傷

彰化路樹遭吹斷砸3機車　外送員衰被壓傷

要遊客「回頭！」路口警示牌竟是居民好意

要遊客「回頭！」路口警示牌竟是居民好意

關鍵字：

喝醉爆料公社機車嘔吐鬧事

讀者迴響

熱門新聞

林志穎妻罕見動怒哭了！還原6歲兒「脫困第1句話」

娶到賺到！余祥銓女友背景曝光

軒嵐諾重回強颱！暴風圈又擴大

軒嵐諾加速！再現雙眼牆　中秋連假天氣出爐

颱風天撿到破萬身價「鴨界網美」　網狂勸別三杯

巨乳實況主闖印度捧乳02搖…

台南阿堂鹹粥漲到1碗260元！Google評價狂吞1星

名校博士被蝦皮錄取　一下飛機就失業

烏龍醫發現太早剖腹縫回去　孕婦慘病危

軒嵐諾還會長大！估今再變強颱　14縣市豪大雨

他「精液越射越少」女友譏：只有這樣？醫揭5大原因

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

雙胞胎肚子裡打架「出生全身瘀青」！胎內片曝光

新店河岸宅當年「買房送麥拉倫」　今轉手沒人賺！最慘賠千萬

9月「天降橫財」4星座公開！

更多

最夯影音

更多
「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞

「反骨」語謙被求婚成功了　男友跪喊：嫁給我！..孫生.酷炫獻舞
菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

菲律賓6歲娃自信帶早操　領頭帥跳！同學「微伴舞」

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

許光漢韓國FM飆唱《Beautiful》　開全麥粉感動：這是你的舞台

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

只錄《交換情侶》2週毀掉事業！　閔孝基動念輕生：太情緒化錯了

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面