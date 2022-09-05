才交往1個月…她閃嫁「前男友哥哥」吐心聲：有熟悉到不行的感覺

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人分手後無法和前任繼續當朋友。不過一名女網友分享自己的特別經歷，表示10幾年前認識前男友，交往不久後就分手了，但和對方仍是朋友，也因此認識對方的哥哥，3人感情還不錯。可是沒想到的是，最後竟是她和前男友哥哥譜出戀曲，且僅交往1個月就閃婚。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，先前因為打工認識前男友，2人短暫交往後就分手了，之後偶爾會像朋友一樣聊天，也因此認識對方的哥哥，和兄弟檔認識了10幾年時間，就如同普通朋友。

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某次前男友哥哥心情不好，找原PO一起出去吃飯聊天，並去看了電影《月老》，之後對方一直引用劇中台詞「三十歲的時候，妳沒有人要，妳就嫁給我」，而且重複了很多次。她原以為只是在開玩笑，不過某次對方突然真摯地問「願不願意交往」。

原PO聽到前男友哥哥的告白，心想2人認識10幾年能夠在一起，是一件難得的事情，所以就答應了。沒想到的是，2人才交往1個月時間，就決定結婚了。她強調不是因為懷孕、年齡問題或長輩壓力才結婚的，「以前交往的對象都沒有這種熟悉到不行的感覺，嫁給他才知道幸福原來是這麼一回事」。

▲原PO和前男友哥哥閃婚。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，不少人紛紛留言表示「朋友升級情人不錯啊，而且都跟弟弟分手那麼久了還好吧」、「好男人很多，不要吃窩邊草比較好，有點尷尬，但結婚還是祝妳幸福喔」、「你們好可愛，要幸福喔」、「跟前男友分手那麼久了，其實真的還好，我會比較在意的是，決定結婚得比較快一些，有沒有確定過彼此價值觀？這些才是影響生活的重點」。