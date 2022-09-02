妹子偷看色色片！驚見畫面出現「熟面孔」：是哥哥女朋友

▲原PO發現色色片女主角是哥哥女友。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人有性需求的時候，會選擇「看A片」助興。但一名女網友日前看色色片的時候，覺得裡面的女主角非常眼熟，仔細一看發現竟然是哥哥的女友，讓她覺得相當震驚，不知道該不該和哥哥說這件事情。PO文曝光後掀起熱議，不少人建議「還是攤牌最快」。

原PO在網路論壇「Zuvio 校園」發文表示，她和哥哥感情很好，對方外型相當亮眼，學歷也很高，在家裡是個乖乖牌，曾交過多任女友，不過目前只帶過一個回家給爸媽看過，這任女友是哥哥交過最久的，大約3年左右。女方每次到家裡作客時，穿著都相當火辣，讓她非常羨慕。

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不過原PO先前在網路上看色色片的時候，卻發現一個熟面孔，仔細看驚覺女主角竟然是哥哥的女友，讓她當場傻眼。由於拍攝地點不是哥哥房間，看男方的身材也看不出來是誰，她很擔心哥哥被女方戴綠帽，「但如果真的是他，跟他說會不會又很奇怪」，不確定會不會是哥哥把2人壞壞的影片PO上網，讓她不知該如何處理，只好PO文求助。

▲原PO不知道該怎麼辦。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不少人看到後紛紛表示，「說不定是妳哥的手機資料被盜，就外流囉」、「可能只是像而已，不是本人」、「有沒有可能是跟你哥交往前拍的？」「可能是雙胞胎」，也有人建議，「直接跟妳哥攤牌最快吧」、「建議問一下哥吧，說你們有沒有上傳私密影片去網路」、「我真的建議你和你哥討論一下，順便勸他冷靜思考接下來的處理方式，無論是分手還是嚴以律己，衝動行事都會讓狀況變得更糟」。