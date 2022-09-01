廖老大超殺11天「全品項買一送一」　他路過噴8個字！網看傻了

▲廖老大分店即日起，有11天買一送一活動。（圖／翻攝我是中和人）



網搜小組／劉維榛報導

廖老大跨行手搖飲料店，加盟店一度擴及全台531間，如今陣亡剩下120家，目前加盟也急喊卡。更狂的是，廖老大直接點名3家分店「很難喝」，讓AV導演圤智雨質疑「不該公開批判自己的合作加盟主！」風波不斷之下，有分店自力救濟，趕緊推出買一送一活動，讓路過網友8字驚呼，「趁倒店潮前賺一波？」

最近有店家在群組嗆聲，「吃加盟主夠夠」，並稱總部沒辦法把品質搞定，應該找專業研發人員並把輔導員換掉，「不然1億加盟金是收X小？」對此，廖老大在直播開罵8字「X你娘X掰！講三小！」

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廖老大也下通牒令喊話，輔導員只是輔導加盟主開店，不是給包山包海的服務，警告這些加盟主，「3天內還有人在群組裡我就封殺」，並揚言會請律師提告。不僅如此，廖老大還點名3分店很難喝，包括桃園觀音新生店、桃園中正店與三重文化店。

如今加盟店從531間腰斬再腰斬，只剩下120間存活，連AV導演圤智雨都看不下去，他認為，最重要的是「不該自損品牌形象」，並列出6大問題，第一是品牌不好喝也不該批判合作加盟主，第二是不應公開與自家合作加盟主對幹，第三點是開店前就有SOP而不是嫌監管不OK，第四點是分店開太快，第五點是行銷改造沒做好，第六點更直言包裝問題，「飲料上的Logo真的很有特色，但也很台，換個吉祥物變卡通版吧，台北人不吃台這套」。

負評炸開後，加盟店也趕快推出優惠自救，一名網友在臉書《我是中和人》驚呼，稍早路過新北中和環球店時，發現招牌拉著「開幕慶中秋，8/31～9/11全店飲品買1送1」的布幕。原PO則直呼，「買一送一，趁倒店潮前賺一波？阿娘喂！」

底下網友紛紛看傻直呼，「隔行如隔山，做他本行就好，幹嘛蹚渾水做一個只有他自己愛喝的茶飲」、「我有喝過，覺得還不錯耶，沒有像大家說的那麼差」、「品管要落實才能長久」、「這種飲料買一送，我都不想再喝第二次了」、「我有喝過，其實不難喝，但是是不是有些店亂煮，真的老闆也無法控制」、「上次去買過一次，喝到底部茶味會苦苦的」。

▼網友評價兩極化。（圖／翻攝我是中和人）

