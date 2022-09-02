　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

廖老大放大招「買一送一」台灣人買單嗎？網一張圖揭人性：真香

▲廖老大加盟店推出買一送一活動。（組圖／資料照、翻攝爆廢公社）

▲廖老大加盟店推出買一送一活動。（組圖／資料照、翻攝爆廢公社）

網搜小組／閔文昱報導

「賽車教父」廖老大跨足飲料界後引起社會熱議，甚至被桃園市前議員王浩宇嫌難喝，加盟店退到剩120間，爭議連連。對此，有分店自力救濟，趕緊推出買一送一活動，根據網友現場拍攝畫面，店門口果然開始聚集不少人潮，讓其他網友看了不禁笑稱「台灣很吃這套阿」、「有買一送一，台灣人：真香」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出照片，只見廖老大新北中和環球店推出優惠活動，招牌下方的布幕寫著「開幕慶中秋，8/31～9/11全店飲品買1送1」，門口則出現大約5、6位民眾在排飲料，讓他看了直呼「開始放『大絕招』買一送一了，我不信台灣人不吃這套」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲廖老大加盟店推買一送一。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「抓住台灣人貪小便宜的心態」、「原本不用排隊的店，突然要了」、「如果有買一送一無法解決的，那就是買一送二」、「管他好不好喝，好不好吃，買一送一就是買爆」、「買一送一當然買」、「吃啊，什麼時候不吃，這種可以貪小便宜的事，台灣人怎能錯過」。

不過也有網友直言，飲料好喝才是店家能長久經營的關鍵，「難喝的話，就算2杯也一樣難喝」、「如果真的不好喝的話…這是加速倒店潮的做法」、「難喝的東西再送一個還是一樣難喝」，也有人認為，「我是真懷疑有這麼難喝嗎？我去買時，喝起來就跟一般大連鎖的一樣」、「其實喝過才知道，真的好喝」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►巨星同款太陽眼鏡4000元有找！一戴修飾臉型、光芒四射

ET快訊
林襄進軍日本恐毀了！　日網紅揭「身體特徵」踩雷：印象很差
爆乳正妹參戰嘉市議員！姓名「16字」支持性專區　真實身分曝
男女「性慾最強時間點」出爐　研究：60%↑人無法同時想愛愛
軒嵐諾巨大暴風觸陸「恐發陸警」近停班課標準　1圖看風雨時程

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

廖老大放大招「買一送一」台灣人買單嗎？網一張圖揭人性：真香

老公「撿別人吸過的奶嘴」給小孩　嗆妻別為錢吵架：先求有再求好

軒嵐諾巨大暴風觸陸北台「恐發陸警」近停班課標準　1圖看風雨時程

快訊／強颱軒嵐諾逼近　南投宣布：日月潭萬人泳渡照常舉辦

快訊／猴痘疫苗來了！首批560劑今晚抵台　「只開放2類人打」

咱叨灶咖ㄟ古早味　嘉藥營養系青銀創意有特色

父母學歷低！國立碩士男「自揹學貸苦讀」　出社會後狂嫌棄

入住城堡飯店「空等15分鐘」！客想自取房卡　飯店竟稱房間沒整理好

疫情延燒校園「單日+4767」　全台840所園校停課

4顆胚胎僅1顆正常　血友病婦克服萬難懷孕...喜迎健康男寶寶　

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

強颱軒嵐諾周六距台最近　吞掉熱低壓第二次增強！

上百隻鴨圍車繞圈10mins　駕駛被擋住：快嚇壞惹...

廖老大放大招「買一送一」台灣人買單嗎？網一張圖揭人性：真香

老公「撿別人吸過的奶嘴」給小孩　嗆妻別為錢吵架：先求有再求好

軒嵐諾巨大暴風觸陸北台「恐發陸警」近停班課標準　1圖看風雨時程

快訊／強颱軒嵐諾逼近　南投宣布：日月潭萬人泳渡照常舉辦

快訊／猴痘疫苗來了！首批560劑今晚抵台　「只開放2類人打」

咱叨灶咖ㄟ古早味　嘉藥營養系青銀創意有特色

父母學歷低！國立碩士男「自揹學貸苦讀」　出社會後狂嫌棄

入住城堡飯店「空等15分鐘」！客想自取房卡　飯店竟稱房間沒整理好

疫情延燒校園「單日+4767」　全台840所園校停課

4顆胚胎僅1顆正常　血友病婦克服萬難懷孕...喜迎健康男寶寶　

《LOL》韓冠軍選手交往女主播…粉絲爆破無差別辱罵　一天就分手

謝國樑秀數據「原創82%」駁論文抄襲　反酸張銘祐圍魏救趙

味全龍網羅新洋投　28歲左投最高層級美職3A

美墮胎議題發酵　期中選舉民調「民主黨超車共和黨」

廖老大放大招「買一送一」台灣人買單嗎？網一張圖揭人性：真香

哈登私訊別人的爆乳女友？　知名YouTuber飆髒話：他毀了籃球

滅絕才是規矩　存在於地球的人類都是倖存者

羅力生涯最終戰　對決前隊友霸林爵

聯準會升息憂慮持續　美股早盤3大指數齊跌

54歲英主持人自爆做「超級陰道」手術！　羞曝：緊到走路有吱吱聲

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

生活熱門新聞

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

陸警可能性提高！有機會颱風假地區曝

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

花猴斷開16年婚姻！　她見聲明秒懂原因

第三波水逆來襲！　重災5星座慘了

486先生捐款給蔣萬安！網見金額笑了

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

廖老大11天「全品項買一送一」　他路過噴8個字

館長預言廖老大撐不過年底　現在慘退1.4億加盟金

結婚10年「老公2元也要算」　妻嘆：啪啪才會對我好

軒嵐諾可能發陸警　颱風假有望達標

男友跟閨蜜「每晚約健身房」她超信任　一翻訊息慌了

軒嵐諾風雨時程全攻略！1圖看懂各地雨勢

更多熱門

相關新聞

廖老大11天「全品項買一送一」　他路過噴8個字

廖老大11天「全品項買一送一」　他路過噴8個字

廖老大跨行手搖飲料店，加盟店一度擴及全台531間，如今陣亡剩下120家，目前加盟也急喊卡。更狂的是，廖老大直接點名3家分店「很難喝」，讓AV導演圤智雨質疑「不該公開批判自己的合作加盟主！」風波不斷之下，有分店自力救濟，趕緊推出買一送一活動，讓路過網友8字驚呼，「趁倒店潮前賺一波？」

廖老大「一手好牌給自己毀了！」導演6點戳破

廖老大「一手好牌給自己毀了！」導演6點戳破

廖老大發跡地分店56→40家　山海線5區全軍覆沒

廖老大發跡地分店56→40家　山海線5區全軍覆沒

朋友請喝廖老大　他曝光「6字感想」！

朋友請喝廖老大　他曝光「6字感想」！

館長預言廖老大撐不過年底　現在慘退1.4億加盟金

館長預言廖老大撐不過年底　現在慘退1.4億加盟金

關鍵字：

廖老大

讀者迴響

熱門新聞

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

何如芸離婚成功！「從今爾後， 我是自由的何小姐」

陸警可能性提高！有機會颱風假地區曝

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

一週大便2次！27歲女「最愛3類食物」　醫驚：長息肉了

擁34cm世界最大鵰！他曝性生活「屌打」女伴

花猴斷開16年婚姻！　她見聲明秒懂原因

人夫6度爽啪小三！大尺度聊色：把蟲蟲放進去

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

吳夢夢：私底下性愛比演出舒服

即／台東男衝浪捲外海失蹤！狂游2小時獲救　

搬行李頭髮卡到輸送帶　女被撕頭皮慘死

更多

最夯影音

更多
最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面