廖老大放大招「買一送一」台灣人買單嗎？網一張圖揭人性：真香

▲廖老大加盟店推出買一送一活動。（組圖／資料照、翻攝爆廢公社）

網搜小組／閔文昱報導

「賽車教父」廖老大跨足飲料界後引起社會熱議，甚至被桃園市前議員王浩宇嫌難喝，加盟店退到剩120間，爭議連連。對此，有分店自力救濟，趕緊推出買一送一活動，根據網友現場拍攝畫面，店門口果然開始聚集不少人潮，讓其他網友看了不禁笑稱「台灣很吃這套阿」、「有買一送一，台灣人：真香」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」PO出照片，只見廖老大新北中和環球店推出優惠活動，招牌下方的布幕寫著「開幕慶中秋，8/31～9/11全店飲品買1送1」，門口則出現大約5、6位民眾在排飲料，讓他看了直呼「開始放『大絕招』買一送一了，我不信台灣人不吃這套」。

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貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「抓住台灣人貪小便宜的心態」、「原本不用排隊的店，突然要了」、「如果有買一送一無法解決的，那就是買一送二」、「管他好不好喝，好不好吃，買一送一就是買爆」、「買一送一當然買」、「吃啊，什麼時候不吃，這種可以貪小便宜的事，台灣人怎能錯過」。

不過也有網友直言，飲料好喝才是店家能長久經營的關鍵，「難喝的話，就算2杯也一樣難喝」、「如果真的不好喝的話…這是加速倒店潮的做法」、「難喝的東西再送一個還是一樣難喝」，也有人認為，「我是真懷疑有這麼難喝嗎？我去買時，喝起來就跟一般大連鎖的一樣」、「其實喝過才知道，真的好喝」。

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