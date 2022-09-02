　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

咬牙忍半個月！　廖老大揭心酸內幕「王浩宇是在造孽！」

▲。（圖／翻攝自廖老大臉書、王浩宇臉書）

▲廖老大吐槽王浩宇，「難怪選不上議員」。（圖／翻攝自廖老大、王浩宇臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

廖老大跨足飲料界後，被許多人看衰，先是被桃園市前議員王浩宇嫌難喝，後來又自爆531間加盟店，如今只剩120間。昨日，他在直播中感嘆，王浩宇一竿子打翻一船人的舉動「是在造孽」，更脫口直呼「難怪選不上議員！」

8月中旬，王浩宇發文直指，廖老大飲料店的茶很苦很難喝，最後整杯倒掉，沒隔幾天又再強調「自己真的沒有惡意，但可憐的是加盟主，「加盟主投入大量資金加盟，倒閉了是不是很慘？誠心建議要盡快改善品質問題，否則我覺得連今年冬天都撐不過去。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

時隔半個月，廖老大昨晚在直播談及此事，除了首度透露不少加盟主是殘疾人士，更表示王浩宇的做法是在造孽，坦言「你們有權批評一家店好不好，但要明確指出是哪家分店阿，不是打翻一鍋粥，造孽對你不好，難怪你選不上議員。」

▲▼廖老大飲料店被檢舉櫃台、設備擺放在騎樓。（圖／記者許權毅拍攝）

▲廖老大飲料店。（圖／記者許權毅拍攝）

廖老大說，很多加盟主是殘疾人士，不乏坐輪椅的，光是中部地區就有18間，而且是零補助開店，他更直言，「我是沒差，但有些弱勢的人開廖老大的店，你繼續這樣講，對你是不好的。」

快速結帳超方便！超夯品也有優惠

►150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

►CLINIQUE倩碧水磁場「100H保濕凝膠」　200ml下殺1520元

►暑假爽玩但不能曬黑阿！妹子們激推「金鑽高效防曬露」

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

ET快訊
強風狂襲！麗寶摩天輪暫停運作　斷軌雲霄飛車不開放
快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞
強風吹落台中中友百貨廣告看板　他開車經過被砸碎擋風玻璃
颱風軒嵐諾逼近！　各縣市活動取消延期一次看
竹北市長為「他」宣布退選　新竹縣長大位成藍綠對決
快訊／「台中房思琪」狼師下場慘！涉性侵校長解聘　千萬退休金沒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／金石堂台南一店10／30熄燈　30年的書香青春成回憶

強風狂襲！全台最大麗寶摩天輪啟動安全防護　今暫停運轉

保險套從天而降「人妻1原因被逼離婚」　結局神展開！婆婆認輸了

金鐘視帝傅孟柏代言！高雄城市書展9月開跑　主視覺曝光

紅燒、清蒸都美味！　做好「基本法」才是魚料理最關鍵

竹縣+1041　如發布陸上颱風警報明社區接種站暫停

軒嵐諾颱風來襲！竹縣「觀光8號」觀霧線　明起預防性停駛2天

新竹市2022仲夏藝文季　「雲門舞集」戶外公演延期一日

美作家死後作品暢銷千萬冊！村上春樹親自編輯翻譯　中文版來台

北部水庫很渴！軒嵐諾豪雨彈轟集水區　交長讚嘆「來得剛剛好」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

快訊／金石堂台南一店10／30熄燈　30年的書香青春成回憶

強風狂襲！全台最大麗寶摩天輪啟動安全防護　今暫停運轉

保險套從天而降「人妻1原因被逼離婚」　結局神展開！婆婆認輸了

金鐘視帝傅孟柏代言！高雄城市書展9月開跑　主視覺曝光

紅燒、清蒸都美味！　做好「基本法」才是魚料理最關鍵

竹縣+1041　如發布陸上颱風警報明社區接種站暫停

軒嵐諾颱風來襲！竹縣「觀光8號」觀霧線　明起預防性停駛2天

新竹市2022仲夏藝文季　「雲門舞集」戶外公演延期一日

美作家死後作品暢銷千萬冊！村上春樹親自編輯翻譯　中文版來台

北部水庫很渴！軒嵐諾豪雨彈轟集水區　交長讚嘆「來得剛剛好」

快訊／金石堂台南一店10／30熄燈　30年的書香青春成回憶

強風狂襲！全台最大麗寶摩天輪啟動安全防護　今暫停運轉

快訊／23天內第5具浮屍！愛河見「漂浮物」　他細看嚇壞急報警

楊昇達若綺婚禮閃爆「除了疫情還有愛情」

天花板破洞掉出1隻手！正妹直擊抽動瞬間嚇壞　竟是「哥吉拉來了」

摔車遭大客車追撞！他因「安全帽」死裡逃生2次　驚險畫面曝

殺傷力太強！奴才曬貓大18變　3年對比照「呆萌少女→邪惡巫婆」

改披富邦悍將23號球衣　王躍霖談前隊友：林立太會打

父燒炭帶走3兄妹！她生日被冷回「在忙」　母不理求救討賠遭打臉

保險套從天而降「人妻1原因被逼離婚」　結局神展開！婆婆認輸了

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

生活熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

軒嵐諾明恐轉強颱！最快今夜發陸警　彭啟明曝4地有機會放颱風假

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

廖老大「超難喝分店刷4.3顆星」！老闆親曝生意狀況

氣象局預估最快午夜陸警！暴風圈恐在東北角、宜蘭觸陸

軒嵐諾西、北側空一塊！「颱風殺手」發威

486先生捐款給蔣萬安！網見金額笑了

陸警可能性提高！有機會颱風假地區曝

陸警機率增！軒嵐諾「扭捏搖晃」　專家示警新路徑暴風圈恐觸地

更多熱門

相關新聞

廖老大「超難喝分店刷4.3顆星」！老闆親曝生意狀況

廖老大「超難喝分店刷4.3顆星」！老闆親曝生意狀況

廖老大賣起手搖飲料，卻被不少網友看衰，尤其他在直播點名「3加盟店超難喝」，包括2家在桃園、1家在新北三重。如今有網友朝聖其中某分店，一口氣點了6款飲品，而他點評「冬瓜青、白馬烏龍都很澀帶有苦味。」不僅如此，有網友在Google評論上詢問店家「列為難喝感覺如何？」結果老闆回應生意不減反增。

廖老大放大招買一送一！網一張圖揭人性

廖老大放大招買一送一！網一張圖揭人性

國軍首度擊落陸空拍機！　他曝原因：來不及折返

國軍首度擊落陸空拍機！　他曝原因：來不及折返

廖老大11天「全品項買一送一」　他路過噴8個字

廖老大11天「全品項買一送一」　他路過噴8個字

廖老大「一手好牌給自己毀了！」導演6點戳破

廖老大「一手好牌給自己毀了！」導演6點戳破

關鍵字：

廖老大王浩宇廖老大飲料店加盟主殘疾

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

才和好娜美妻！連千毅「極樂6內衣辣妹」影片外洩

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

軒嵐諾明恐轉強颱！最快今夜發陸警　彭啟明曝4地有機會放颱風假

即／軒嵐諾風雨出人命　男騎士滑倒摔車爆頭亡

獨／她翹臀A倒BMW小小鳥　Show Girl本尊正面曝

更多

最夯影音

更多
謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面