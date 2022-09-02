咬牙忍半個月！　廖老大揭心酸內幕「王浩宇是在造孽！」

▲廖老大吐槽王浩宇，「難怪選不上議員」。（圖／翻攝自廖老大、王浩宇臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

廖老大跨足飲料界後，被許多人看衰，先是被桃園市前議員王浩宇嫌難喝，後來又自爆531間加盟店，如今只剩120間。昨日，他在直播中感嘆，王浩宇一竿子打翻一船人的舉動「是在造孽」，更脫口直呼「難怪選不上議員！」

8月中旬，王浩宇發文直指，廖老大飲料店的茶很苦很難喝，最後整杯倒掉，沒隔幾天又再強調「自己真的沒有惡意，但可憐的是加盟主，「加盟主投入大量資金加盟，倒閉了是不是很慘？誠心建議要盡快改善品質問題，否則我覺得連今年冬天都撐不過去。」

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時隔半個月，廖老大昨晚在直播談及此事，除了首度透露不少加盟主是殘疾人士，更表示王浩宇的做法是在造孽，坦言「你們有權批評一家店好不好，但要明確指出是哪家分店阿，不是打翻一鍋粥，造孽對你不好，難怪你選不上議員。」

▲廖老大飲料店。（圖／記者許權毅拍攝）

廖老大說，很多加盟主是殘疾人士，不乏坐輪椅的，光是中部地區就有18間，而且是零補助開店，他更直言，「我是沒差，但有些弱勢的人開廖老大的店，你繼續這樣講，對你是不好的。」

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