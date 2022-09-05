台南2殉職勇警今告別式！9點舉行公祭　總統蔡英文頒褒揚令

▲台南故警員涂明誠及曹瑞傑，於5日上午在台南市殯葬管理所景行廳舉行隆重告別式。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市市警二分局故警員涂明誠及曹瑞傑2人因公英勇殉職，今(5日)上午將舉辦隆重告別式，並進行頒發褒揚令、楷模獎章、卓越市民、追晉巡官職務、覆蓋國旗及警旗等榮典，總統蔡英文也將親赴現場致哀，並頒褒揚令。預計今上午8時進行家祭，9時舉行公祭，9時40分起由各機關團體進行治喪公祭，10時30分開放到場人士來捻香悼念。

員警凃明誠、曹瑞傑22日當天接獲一起機車竊案，在追查偷車逃犯時，不幸遭到自明德外役監脫逃的逃犯林信吾挾持割喉奪槍，2警均英勇殉職。事後林信吾展開逃亡，警方追查後於23日凌晨4時許在新竹客運站將林嫌逮捕歸案。殺警案一口氣造成2警殉職，案情曝光後震驚全台社會。

今2殉職警將於台南市殯葬管理所景行廳舉行告別式，警方指出，因現場空間座位有限，且儀節隆重，在尊重家屬表達隆重低調之意見，9時至9時40分之榮典時段，景行廳會場僅由涂、曹兩家至親家屬及治喪委員會之機關團體代表觀禮，同時為了讓到場關心的好朋友們也能參與悼念，另特別商借開放崇德廳、光德廳等兩處場所，並備有座位、茶水，以實況轉播典禮方式供至親以外之親朋好友及治喪委員會以外之機關團體來觀禮使用，盼過程能祥和平順、圓滿順利，讓2位勇警一路安息好走。

▼勇警曹瑞傑（左）、凃明誠奮力與兇徒林信吾搏鬥到最後一刻。（圖／翻攝自Facebook／台南市政府警察局、曹瑞傑哥哥臉書）