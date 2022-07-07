多金女愛上葬儀社老闆51天砸1384萬　幫買房、生日送賓士

記者黃翊婷／綜合報導

台北市林姓女子因辦理母親喪事結識葬儀社陳姓老闆，雖然知道陳男有女友，但對方承諾會在半年內分手，並與她交往相伴到老，兩人在一起之後，她為愛幫忙還債、買房、送345萬元的賓士車，短短51天就拿出1384萬元，沒想到男友拿到錢就開始避不見面，這才驚覺受騙。但全案經過新竹地院審理，最終陳男被判應返還169萬元，全案仍可上訴。

▲林女為愛付出1384萬元，男友卻沒有依照約定與同居女友分手。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

林女在判決書中主張，2019年12月間陳男聲稱真心想與她交往，並承諾半年內一定會和當時的同居女友分手，改與她相伴到老，但兩人交往之後，對方總說自己經濟能力不好，要求幫忙償還債務、裝修房屋、買車、繳納死會會錢、女兒學費、買房安置父母等等，她信以為真，在2020年2月5日至3月26日之間，陸續拿出1039萬元。

林女接著說，陳男隨後又表明想要買賓士車，她便再砸下345萬元買車，加上陸續給出的一些款項，前前後後，短短51天就為男友花費1384萬元，直到2020年3月27日告知不會再給錢之後，雙方便開始減少見面次數；同年6月8日她發現男友根本沒有和原本的女友分手，於是要求還錢及還車，對方還了100萬元，態度卻開始變得不耐煩，甚至斷絕聯繫、避不回應，她這才驚覺受騙，憤而提告。

然而，陳男挨告之後拿出雙方的LINE對話紀錄，林女曾主動傳訊息說，「存入你存摺的錢絕對不是我的壓力和負擔，請不要想太多」、「我要讓你貸款還清，才會輕鬆」、「你千萬不要覺得很為難，我了解你的立場且有太多包袱，往後日子不再讓你辛苦了」、「昨晚想很久，下星期直接用『贈與』方式，匯220萬至你帳戶，這樣比較快」、「賓士車是你的生日禮物，也是我們相識的紀念」，所以他認為這些錢和車都是贈與。

新竹地院法官認為，男女交往牽涉因素眾多，交往過程中因熱戀而給出承諾，並非難以想像的事情，不能因為男方沒有實現承諾，就認為雙方維持男女朋友關係屬於詐騙行為；再者，林女未能舉證證明在交往之初，陳男就是為了騙錢才會接近她，因此不採信她的說詞。

最終，法官判陳男應返還誇大的信貸債務金額269萬元，再扣除先前已經償還的100萬元，實際應返還的金額為169萬元，全案仍可上訴。