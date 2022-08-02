按摩女見帥警嗨喊「帥哥屁股翹起來」　他狂躲口愛只為5字關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

新竹高姓警員喬裝成尋芳客取締色情行業，先是付了2800元，接著就被帶進包廂，許姓女按摩師一看到他就高喊，「來！帥哥屁股翹起來」、「戴套在這裡」。雖然許女事後辯稱是因為高姓警員長得帥、像初戀情人，才會「一時性起」提供免費服務，絕無從事性交易，但新竹地院法官不採信，最終依圖利容留猥褻罪判處2名相關人員有期徒刑3個月、2個月，皆可易科罰金。

▲許女聲稱是因為高員太帥，她一時情緒高漲才會免費提供「額外」服務。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

判決書中提到，高員2020年12月14日晚間8時許喬裝成尋芳客，前往梁姓男子經營的休閒坊消費，負責接待的何姓櫃檯人員告知收費方式為每小時2800元，收了錢之後便把他帶到包廂，交由許女服務。

許女看到高員，開心喊道「來！帥哥屁股翹起來」，高員詢問是否有做全套，她回答「做到完就好了，不要問那麼多」、「會做到好」、「你以為2800元很少，就是有包」、「等一下就開始做，不然怕你太挺，做不出來」、「你不要我吹喔」。高員見時機成熟，急喊等一下，「我戴一下套」，許女馬上回應「戴套在這裡」，獲得關鍵證據之後，他便表明警員身分。

事跡敗露後，梁姓負責人辯稱，平時都會告知店內小姐不可以和客人從事性交易；何姓員工也表示，他的工作內容只有介紹客人按摩，不知道小姐們會提供客人性交易；而許女強調，因為高員長得帥、像初戀情人，她才會動之以情，「一時性起」，想要提供免費服務。不過，另外2名女按摩師接受偵查時都坦承有提供性服務。

新竹地院法官認為，包含許女在內的3名女按摩師工作時間都超過1個月以上，如果梁姓負責人明令禁止性交易，她們不可能冒著被解職的高風險違法從事性交易，況且從高員錄到的證據中可知，許女與高員的互動根本不是一般按摩師和客人之間的正常服務對話，最終未採信梁男等人的說詞，並依圖利容留猥褻罪判處梁男有期徒刑3個月、何男有期徒刑2個月，皆可易科罰金，全案仍可上訴。