　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

班長帥到讓女兵暈船當小三　高調自PO擁吻照下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

陸軍裝甲旅上士班長阿強（化名）因為外型俊帥，讓20歲的陳姓女兵十分愛慕，兩人不僅趁著休假一起去旅遊，還在社交軟體IG公開遊玩、擁吻、旅館內的照片。阿強的妻子因為丈夫突然提議離婚，起疑追查才發現這段婚外情，氣得提告求償80萬元，一審獲判30萬元。

▲當兵,士兵,阿兵哥,打戰,作戰,戰爭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲班長阿強因為外貌出眾，讓陳女心生愛慕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

阿強的妻子在判決書中主張，和丈夫愛情長跑多年，2020年5月結婚，3個月後孩子出生，沒想到2021年4月丈夫突然提議離婚，隔天又扯謊連休因為任務要留守軍中，結果卻是帶著陳女外出旅遊，還共處一室過夜，更高調在IG上貼出遊玩、擁吻、旅館內的照片，並搭配「真的小累，我的小靠山，好久沒有愛一個人愛得這麼的辛苦，但為了未來，我會再努力」等文字。

阿強的妻子驚覺有異，先是透過LINE告知陳女不要介入他人婚姻，對方也回答「不好意思，我以後會注意，不會再吵妳老公了」；接著，她向丈夫的同袍探詢，這才知道丈夫因為婚外情有違軍紀，正在接受調查，而丈夫後來也坦承曾與陳女發生性行為，最終無奈簽下離婚協議書，她也決定要向陳女提告求償80萬元。

對此，陳女辯稱不知道阿強已婚還有一個8個月大的小孩，兩人也沒有交往或發生性行為，雙方是在2021年3月於軍中認識，阿強是班長，她是班兵，單純只是工作上的相處，況且她曾在IG寫下「陪著我去找高中同學，也給了人家好印象，如果是我男友多好啊，但你實在太帥了，沒女友是一件怪事」，可見她當時根本不知道男方已婚。

陳女接著說，知道阿強已為人夫後，她立即拒絕繼續聯絡，請阿強不要糾纏不清，「我實際上是受騙的一方，我才20歲，社會歷練及兩性交往經驗不足，他年長我將近10歲，明知自己已婚且有小孩，為何還要與我來往？是否刻意隱瞞自己已婚身分，反將所有責任推卸給我？」而她在接受軍方調查時，因為想要達到趕快退伍的目的，才會坦承知道阿強已婚的事。

不過，阿強在接受軍方訪談時提到，和陳女是在2021年3月開始才比較熟稔，同年4月相約到台中玩了兩天一夜，10天後又一起去宜蘭遊玩，但沒有發生過性關係，陳女知道他已婚，「從一開始交往前就知道我有老婆及一個8個月的兒子，我也告訴她正在處理跟老婆的離婚手續。」

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲阿強在協議離婚時，向妻子坦承與陳女發生過性行為。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關）

新竹地院法官認為，兩人皆不否認曾一起出遊、拍攝親密照片等事，從IG公開的出遊照片和文章看來，的確是在交往中的關係；另外，事發之後阿強急著想要妻子簽字離婚，妻子曾因害怕感染愛滋病而提出質疑，他也回答「不用擔心（愛滋病）啦，就有（帶套），就那次而已啊」，可見他離婚之急切，還坦承曾與陳女發生1次性行為。

法官指出，阿強在離婚協議書上的第一點也直接載明，是因為他與陳女發生通姦行為毀滅婚姻信賴，才會導致婚姻無法維持，兩人也因為這件事情，被軍方核予兩次大過並汰除；最終認定陳女是在知情的情況下與阿強交往並發生性行為，判她應賠償正宮30萬元較為適當，全案仍可上訴。

►惠而浦微波爐特價，竟比美式大賣場還便宜！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

班長帥到讓女兵暈船當小三　高調自PO擁吻照下場慘了

台南球棒隊私刑！白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕　痛毆影片曝

停車被開10元收費單　他怒追開單員「給我下來！」誇張逼車影曝

恐怖女友囚禁同居男友3天　2天後她再縱火遭羈押

宜蘭緊急通知！4／9晶園會館喜宴70桌親友　勿搭大眾運輸立即返家

台南「棺材」車上飛落！貨車急停緩慢繞過　網傻：嚇死人

新北台二線拖板車「撒一地罐裝啤酒」　路邊堆成小山單向通行

成大博士「校內煉毒」！學生抱怨研究室傳惡臭　電腦藏毒品光譜圖

基隆警局開鍘！2刑警翹班「銀河小吃部染疫」毀警譽遭記過

台北車站女子驚悚墜落月台　列車停靠前一刻「臥軌畫面曝光」

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

Hebe和Selina男友有火藥味「比賽吃雞腿」　她被小S一激...喊：我會在他面前尿尿！

60歲婦東區違法擺攤被取締！　崩潰掀攤哭吼：不擺我吃什麼

聰明萌貴賓犬「用手指位置」　見玩具乖巧坐旁邊等媽咪❤

萌娃調皮塞餅乾進謎樣小洞！　奶音回「這裡還有」爸心已累

產婦懷孕39周...臨盆前竟確診　榮總團隊全套防護裝備幫接生

班長帥到讓女兵暈船當小三　高調自PO擁吻照下場慘了

台南球棒隊私刑！白牌司機撿屍「未成年少女」懷孕　痛毆影片曝

停車被開10元收費單　他怒追開單員「給我下來！」誇張逼車影曝

恐怖女友囚禁同居男友3天　2天後她再縱火遭羈押

宜蘭緊急通知！4／9晶園會館喜宴70桌親友　勿搭大眾運輸立即返家

台南「棺材」車上飛落！貨車急停緩慢繞過　網傻：嚇死人

新北台二線拖板車「撒一地罐裝啤酒」　路邊堆成小山單向通行

成大博士「校內煉毒」！學生抱怨研究室傳惡臭　電腦藏毒品光譜圖

基隆警局開鍘！2刑警翹班「銀河小吃部染疫」毀警譽遭記過

台北車站女子驚悚墜落月台　列車停靠前一刻「臥軌畫面曝光」

約基奇呼聲最高、字母哥攻守俱佳　MVP大熱門全是外籍球員

俄羅斯黑海艦隊旗艦爆炸起火　俄國防部證實船沉沒

花蓮縣高中職以下今預防性停課　有確診？彰化和美高中緊急停課

科技股下挫　美股收低113點

缺救護車　確診者在機場苦等8小時！連水都不能喝

台灣尚未收到WHA邀請函　美國務院挺有意義參與

東北風到！桃園以北越晚越冷下探15℃　下週二波鋒面襲

台灣空防壓力倍增　陸東部戰區再換殲-16宣布殲-8全面汰除

班長帥到讓女兵暈船當小三　高調自PO擁吻照下場慘了

江少慶盼止球隊3連敗　象魔力先發應戰

日本舞者穿白西裝雪中跳舞　友神默契搭配秒變白雪王子

社會熱門新聞

台南「棺材」車上飛落！貨車急停緩慢繞過　網傻：嚇死人

成大博士「校內煉毒」！學生抱怨研究室傳惡臭

北車女子驚悚墜落月台　臥軌畫面曝光

宜蘭急令！晶園喜宴未PCR與會者　立即返家

白案今滿25年！　陳進興逃亡「刑殺整形外科3命」

恐怖女友囚禁同居男友3天　2天後她再縱火遭羈押

台北車站驚傳「20多歲女」不明原因落軌！　台鐵急停駛

台二線拖板車「撒一地罐裝啤酒」堆成小山

停車被開10元收費單　他爆氣狂追開單員

居隔者轉院途中落跑　醫護急報警找人

2刑警「翹班喝酒染疫」毀警譽　各記1大過2小過

女返家遭跟蹤　霸氣男友下樓嚇跑陌生男

澎恰恰清償小組北檢按鈴告佩真：非常不應該

即／大鵬灣驚爆命案　醋男把情敵活活打死

更多熱門

相關新聞

男友因前妻外遇離婚！她怨：卻害我被當小三

男友因前妻外遇離婚！她怨：卻害我被當小三

有些人會認為感情是很私人的事，不喜歡對外講太多。但有位網友在《匿名公社》表示，男友因為前妻外遇而離婚，「但他同事都不知道真正原因」，沒想到卻讓原PO被誤會是小三。

人妻「拍洗碗片」曬愛　老公氣炸秒離婚

人妻「拍洗碗片」曬愛　老公氣炸秒離婚

她辭65K工作「月拿10萬顧家」　下場剩2滴淚

她辭65K工作「月拿10萬顧家」　下場剩2滴淚

渣夫摟女主秘喊北鼻　正宮告2人下場曝

渣夫摟女主秘喊北鼻　正宮告2人下場曝

穩聊其他女人喊「小XX」！正宮攤牌　老公1舉動引眾怒

穩聊其他女人喊「小XX」！正宮攤牌　老公1舉動引眾怒

關鍵字：

新竹地院外遇離婚

讀者迴響

熱門新聞

廖老大正妹女兒IG公開！　辣穿比基尼「長腿逆天」

阿翔帶辣妻朝聖張惠妹！　聽到一半「快閃離場」返家傻眼

「情侶買1000萬新大樓」網傻眼：2人存款只有80萬

孕婦遭關車上隔離6天！肚裡小孩停跳動求救

花蓮停課資訊　高中職15日停課

資深男星「血癌併發心臟病」離世！為亡弟踏入演藝圈40年

竹北剛買房！老公1原因「台積電離職」　妻崩潰

鼓鼓確診隔離半個月！　女友大元發聲…曝身體狀況

再爆恐怖進香團！　501人跑10縣市...已7確診

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

《世間情》女星化療8次　消失7天認「腹部異常」

自篩「結果陽性怎辦？」　詳解3情況後續處理方法

東北季風挾雨彈報到！明起連5天降溫

醫公佈「台灣人10大壞習慣」！愛喝手搖飲　恐釀5下場

台南「棺材」車上飛落！貨車急停緩慢繞過　網傻：嚇死人

更多

最夯影音

更多
高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮

高雄兩派談判破裂打起來！　躲派出所反被夾擊...10人遭逮
追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

拿肉泥誘惑貓主子趁機剪指甲　見牠「邊吃邊碎唸」奴才快笑翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

帶妹上超商購物要求加熱遭拒　他開扁店員還嗆：我有帶槍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面