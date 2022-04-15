班長帥到讓女兵暈船當小三　高調自PO擁吻照下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

陸軍裝甲旅上士班長阿強（化名）因為外型俊帥，讓20歲的陳姓女兵十分愛慕，兩人不僅趁著休假一起去旅遊，還在社交軟體IG公開遊玩、擁吻、旅館內的照片。阿強的妻子因為丈夫突然提議離婚，起疑追查才發現這段婚外情，氣得提告求償80萬元，一審獲判30萬元。

▲班長阿強因為外貌出眾，讓陳女心生愛慕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

阿強的妻子在判決書中主張，和丈夫愛情長跑多年，2020年5月結婚，3個月後孩子出生，沒想到2021年4月丈夫突然提議離婚，隔天又扯謊連休因為任務要留守軍中，結果卻是帶著陳女外出旅遊，還共處一室過夜，更高調在IG上貼出遊玩、擁吻、旅館內的照片，並搭配「真的小累，我的小靠山，好久沒有愛一個人愛得這麼的辛苦，但為了未來，我會再努力」等文字。

阿強的妻子驚覺有異，先是透過LINE告知陳女不要介入他人婚姻，對方也回答「不好意思，我以後會注意，不會再吵妳老公了」；接著，她向丈夫的同袍探詢，這才知道丈夫因為婚外情有違軍紀，正在接受調查，而丈夫後來也坦承曾與陳女發生性行為，最終無奈簽下離婚協議書，她也決定要向陳女提告求償80萬元。

對此，陳女辯稱不知道阿強已婚還有一個8個月大的小孩，兩人也沒有交往或發生性行為，雙方是在2021年3月於軍中認識，阿強是班長，她是班兵，單純只是工作上的相處，況且她曾在IG寫下「陪著我去找高中同學，也給了人家好印象，如果是我男友多好啊，但你實在太帥了，沒女友是一件怪事」，可見她當時根本不知道男方已婚。

陳女接著說，知道阿強已為人夫後，她立即拒絕繼續聯絡，請阿強不要糾纏不清，「我實際上是受騙的一方，我才20歲，社會歷練及兩性交往經驗不足，他年長我將近10歲，明知自己已婚且有小孩，為何還要與我來往？是否刻意隱瞞自己已婚身分，反將所有責任推卸給我？」而她在接受軍方調查時，因為想要達到趕快退伍的目的，才會坦承知道阿強已婚的事。

不過，阿強在接受軍方訪談時提到，和陳女是在2021年3月開始才比較熟稔，同年4月相約到台中玩了兩天一夜，10天後又一起去宜蘭遊玩，但沒有發生過性關係，陳女知道他已婚，「從一開始交往前就知道我有老婆及一個8個月的兒子，我也告訴她正在處理跟老婆的離婚手續。」

▲阿強在協議離婚時，向妻子坦承與陳女發生過性行為。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關）

新竹地院法官認為，兩人皆不否認曾一起出遊、拍攝親密照片等事，從IG公開的出遊照片和文章看來，的確是在交往中的關係；另外，事發之後阿強急著想要妻子簽字離婚，妻子曾因害怕感染愛滋病而提出質疑，他也回答「不用擔心（愛滋病）啦，就有（帶套），就那次而已啊」，可見他離婚之急切，還坦承曾與陳女發生1次性行為。

法官指出，阿強在離婚協議書上的第一點也直接載明，是因為他與陳女發生通姦行為毀滅婚姻信賴，才會導致婚姻無法維持，兩人也因為這件事情，被軍方核予兩次大過並汰除；最終認定陳女是在知情的情況下與阿強交往並發生性行為，判她應賠償正宮30萬元較為適當，全案仍可上訴。