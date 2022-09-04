賣場摸外套竟被提告竊盜！他含冤貼文網友力挺...台南警回應了

▲台南有1名網友，因在知名成衣賣場摸了件牛仔外套，事後竟被店家提告涉嫌竊盜，網友竟僅因此事，被警方依竊盜罪嫌函辦，網友氣憤喊冤。（圖／翻攝自dcard、爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

台南有1名網友，因在知名成衣賣場摸了件牛仔外套，事後竟被店家提告涉嫌竊盜，理由是店家在牛仔外套口代發現2張平口內褲標籤，店家被竊2條平口褲，經調閱監視器當天只有該網友摸過該外套，認為網友涉嫌竊盜，而向警方提告，網友竟僅因此事，被警方依竊盜罪嫌函辦，網友氣憤喊冤。

該名網友在網路社群平台po文指出：「本人於8月18日曾騎機車前往至該店家台南永康永大路店，在下午3時多時進去逛，看看有什麼新商品或是想買的，但是沒有看到有興趣的商品，於是騎機車離開店家。而後在8月31日接獲派出所電話通知，說有我是否於8月18日去過該店家台南永康永大路店，因為店家報案竊盜案，需要我前往派出所做筆錄，於是派出所跟我約了9月2日傍晚做筆錄」。

網友指出：「店家報案說當天有兩件男性內褲遺失，並發現一外套胸前口袋內有內褲標籤，調取當天監視器，發現只有我本人有接觸該件外套，懷疑我撕下內褲價格標籤塞入，而後竊盜兩件內褲。我當天確實有看了該件外套，但是是為了觸摸感受材質，畢竟買衣服材質相對重要，並且當天我根本連觸摸內褲這項商品都沒有，也沒有塞任何東西進去該外套口袋內，店家也並未提供內褲區方面的監視器。另外警方有詢問有什麼需要提出的，我回答請店家調取更早之前的監視器畫面，因為當天我根本連內褲都沒有摸到，手上並無東西塞入該外套口袋」。

網友說：「請問我現在該怎麼辦……？當天只是休假去逛一下該店家結果遇到這種事，但我確實什麼事壞事虧心事都沒做啊！有種根本沒做壞事卻被誣賴成壞人的感覺……」。

網友說：「第一，這件事情我最在意的事情是店家的做法，內褲遺失了，那請店家就要提供內褲區的監視影像，既然標籤被撕下，會有明顯動作，但如今店家只有給警方我觸摸過該外套的畫面，並沒有我拿取或觸摸內褲的畫面，更何況我當天是連內褲這商品都沒有觸摸到。第二，警方進行筆錄的部分我能理解，有人來報案，警方要受理，這是他們工作內容的一部分，他們也很辛苦，因此我從頭到尾並沒有公布該承辦員警是哪一位，不滿的純粹是店家的做法。第三，想把這件事情PO上來的原因，是因為我之前都沒有相關的案件經驗，想尋求比較有經驗的人給我建議，對於案件處理過程是沒有太多學問的，想讓有專業的人，提供正確的知識，因此也請不要因為看法不同就起衝突，尊重每個人」。

本案在網路社群引起熱議，網友留言表示：「請店家提出證據，否則提告妨害名譽」、「投訴媒體」、「硬起來，店家不提供內褲區方面的監視器，那也不是你的問題 更看了原PO的更新更加覺得店家有問題了， 內褲區就是賣內褲的地方，到底是能涉及什麼隱私? 難道有人會在內褲區試穿內褲嗎？從店家回應證實了內褲區是有監視器的，證據就在這個監視器，那為什麼死都不去調閱？偏偏要逼原PO自行跟警方聯繫？」、「沒有證據沒辦法在法庭上定罪你是竊盜，真的沒做的事，就不要擔心」、「有點扯噢，重點是外套不是還在店裡面，內褲也在店裡面，哪裡有竊盜構成…」…，網友留言一面倒，都支持原PO。

▲台南市永康分局龍潭派出所所長林伯翰指出，本案係店家提告，偵訊後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

台南市永康分局龍潭派出所所長林伯翰指出，本案係8月18日下午5時許，店家在1件牛仔外套口袋內發現2件標籤，店家因失竊2條平口內褲，經自行調閱監視器，認為1名男子涉有重嫌，即於19日凌晨0時向警方提出竊盜告訴，警方閱店內監娊器及路口監視器影像以車追人，並於9月2日通知當事人到案說明，偵訊後依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

警界人士指出，本案已進入法程序，將由檢察官調查偵辦，是否構成竊盜罪，端視店家提供的證據力是否可以證實當事人竊盜，由於竊盜是公訴罪，並非告訴乃論，一旦提告是無法私下和解撤告，一旦發生因證據力不足而不起訴處分，那提告的店家可能會面臨刑民事的責任。