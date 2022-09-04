AirPods Pro 2充電盒渲染圖流出　將有望搭載三大新功能

▲AirPods Pro 2渲染圖流出。（圖／取自 Andrew O’Hara推特）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒AppleInsider記者Andrew O’Hara在推特上PO出的最新AirPods Pro 2充電盒渲染圖，可以看到有新的揚聲孔、麥克風以及掛繩開口，儘管目前還無法證實其準確性，但大致與先前傳聞相符。

Andrew O’Hara指出，新的AirPods Pro 2充電盒有揚聲孔，這個應該和先前傳出支援 Find My 功能相符，先前知名分析師郭明錤預測，當AirPods Pro 2充電盒遺失時，可以透過 Find My 的功能來遙控發出聲音，幫助用戶尋找。

另外，AirPods Pro 2 也配有麥克風孔，這也代表未來AirPods Pro 2可能支援Apple 輔助功能「即時聆聽」（Live Listen），將可以讓AirPods Pro 2的充電盒變成麥克風，讓用戶可以在吵雜區域中聽到原本不清楚的對話。

AirPods Pro 2 充電盒右側也做出了可綁掛繩的缺口，可以更容易掛上綁繩。

但目前還無法分辨 AirPods Pro 2 充電盒會採用 Lightning 或 USB-C ，有傳言指出，蘋果今年仍會續用 Lightning ，直到明年才會改用 USB-C 。