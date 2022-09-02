下台一鞠躬！這幾款iPod將列入蘋果過時名單

▲蘋果iPod將走入歷史。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPod是一代人聽音樂的回憶，而蘋果將在本月讓幾款 iPod 機型進入「過時名單」，包括最後一款 iPod nano、上一款 iPod shuffle 的部分機型以及第五代 iPod touch 機型，這也代表硬體維修服務將結束。

根據MacRumors獲得的一份備忘錄中，2012 年末的 iPod shuffle 以及第七代 iPod nano 和第五代 iPod touch 將於 9 月 30 日被標記為過時。先前第五代 iPod touch 的 16GB 版本已經被標記為過時，蘋果會在本月晚些時候將 32GB 和 64GB 選項添加到列表中。

蘋果在 2017 年完全停產了 iPod nano 和 iPod shuffle，而 iPod touch 直到今年仍然可用。當 iPod touch 停產時，蘋果的營銷主管 Greg Joswiak 表示，iPod 的精神在其他蘋果產品中繼續存在，包括iPhone、iPad、Mac、Apple Watch、Apple TV和HomePod mini。