新聞報一半蒼蠅飛進口中！美女主播淡定生吞畫面曝：還在喉嚨裡拍翅

While introducing a top story during a recording of Global National, anchor Farah Nasser suddenly stopped mid-read to clear her throat after she says she swallowed a fly, but quickly continued without a sweat.



Also see: https://t.co/RCw1drMdni pic.twitter.com/W2VYmdFarx — Globalnews.ca (@globalnews) August 30, 2022

記者葉睿涵／編譯

加拿大女主播納塞（Farah Nasser）日前播報新聞時，攝影棚突然飛來一隻蒼蠅，還不偏不倚地直接闖入她的喉嚨，導致正在播報的納塞只能硬著頭皮將蒼蠅生吞下肚，讓她直呼這實在是太噁心了。

據《太陽報》報導，納塞上週在播報新聞時，唸到「巴基斯坦發生極端氣候」後突然卡住，下一秒只見她緊閉雙唇、眉頭深鎖，臉上還露出痛苦的表情，讓人好奇究竟發生了什麼事。

▲加拿大女主播納塞日前在播報新聞時生吞了一隻蒼蠅。（圖／翻攝自推特）

納塞事後在推特還原當時的情況，原來她在播報的過程中，突然有一隻蒼蠅飛到了嘴裡，而且這隻小到連鏡頭都難以捕捉的蒼蠅，就這樣卡在了她的喉嚨，導致納塞無法繼續播報，於是無奈的她只好和著口水硬生生地將蒼蠅吞下肚。

在之後的CNN採訪中，納塞透露，「我當時還感覺到蒼蠅在喉嚨裡拍翅，這真是太噁心了！我甚至到現在都認為那隻蒼蠅還在我的腸胃裡。」