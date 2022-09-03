　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新聞報一半蒼蠅飛進口中！美女主播淡定生吞畫面曝：還在喉嚨裡拍翅

記者葉睿涵／編譯

加拿大女主播納塞（Farah Nasser）日前播報新聞時，攝影棚突然飛來一隻蒼蠅，還不偏不倚地直接闖入她的喉嚨，導致正在播報的納塞只能硬著頭皮將蒼蠅生吞下肚，讓她直呼這實在是太噁心了。

據《太陽報》報導，納塞上週在播報新聞時，唸到「巴基斯坦發生極端氣候」後突然卡住，下一秒只見她緊閉雙唇、眉頭深鎖，臉上還露出痛苦的表情，讓人好奇究竟發生了什麼事。

▲▼加拿大女主播納塞日前在播報新聞時生吞了一隻蒼蠅。（圖／翻攝自推特）

▲加拿大女主播納塞日前在播報新聞時生吞了一隻蒼蠅。（圖／翻攝自推特）

納塞事後在推特還原當時的情況，原來她在播報的過程中，突然有一隻蒼蠅飛到了嘴裡，而且這隻小到連鏡頭都難以捕捉的蒼蠅，就這樣卡在了她的喉嚨，導致納塞無法繼續播報，於是無奈的她只好和著口水硬生生地將蒼蠅吞下肚。

在之後的CNN採訪中，納塞透露，「我當時還感覺到蒼蠅在喉嚨裡拍翅，這真是太噁心了！我甚至到現在都認為那隻蒼蠅還在我的腸胃裡。」

►豪華海陸燒烤組990元！備足好料過中秋節

ET快訊
軒嵐諾來了！暴風圈最快今晚8點前碰觸東北角　暴雨轟炸熱區曝
破舊紅綠燈砸新手媽　多處骨折恐癱瘓
快訊／戴資穎惜敗安洗瑩　無緣晉級日本公開賽冠軍戰
周杰倫IG驚喜「曬吳宗憲照片」　網暴動敲碗求合體
LIVE／軒嵐諾「擦邊」觸陸時間延後　氣象局最新說明
軒嵐諾「回春」！再幾小時暴風圈碰觸東北角　入夜雨勢狂炸
華視新任總經理出爐！　藍宜楨「完整經歷曝光」
「一次弄破才不痛」他騙破處爆血！　小女友昏厥送醫GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

火車遇醉男性侵！人妻反抗竟被「推下鐵軌」慘死　幼子目睹崩潰

嬰兒車夾手！幼童指尖慘被剎車輪恐怖截斷　知名品牌急召回1.4萬輛

恐怖巧合！俄8寡頭離奇身亡「6人是能源高層」　全家慘被滅門

阿根廷「不明肺炎」增至10例！WHO正在監測疫情　恐與吸入物質有關

烏龍醫早3個月剖腹！切開發現「胎兒太小」縫回去　孕婦慘病危

俄舉辦戈巴契夫告別式！靈柩蓋國旗抬入工會大廈　民眾排長龍獻花

離譜職場霸凌！她進銀行上班被要求「洗衣煮飯」　翹聚餐會被開除

新聞報一半蒼蠅飛進口中！美女主播淡定生吞畫面曝：還在喉嚨裡拍翅

吃下爸爸餵的優格　7歲小姐弟「死在床上」！恐怖原因曝光

川普住宅私藏逾萬政府文件！抄家清單曝光　48機密文件消失引猜疑

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

桃園驚爆行刑式槍殺！　2男頭部留彈孔陳屍套房

豐年祭鋸木比賽「大腳一踩」　頭目胯下被重擊！痛到狂跳

林襄進軍日本恐受限！　日男點出她「身體特徵」：印象很差

阿嬤塞零用錢給金孫❤️　不接受退錢反應超可愛

疑打滑...轎車國1自撞釀3傷　車頭凹、女滿臉血呆坐路邊

火車遇醉男性侵！人妻反抗竟被「推下鐵軌」慘死　幼子目睹崩潰

嬰兒車夾手！幼童指尖慘被剎車輪恐怖截斷　知名品牌急召回1.4萬輛

恐怖巧合！俄8寡頭離奇身亡「6人是能源高層」　全家慘被滅門

阿根廷「不明肺炎」增至10例！WHO正在監測疫情　恐與吸入物質有關

烏龍醫早3個月剖腹！切開發現「胎兒太小」縫回去　孕婦慘病危

俄舉辦戈巴契夫告別式！靈柩蓋國旗抬入工會大廈　民眾排長龍獻花

離譜職場霸凌！她進銀行上班被要求「洗衣煮飯」　翹聚餐會被開除

新聞報一半蒼蠅飛進口中！美女主播淡定生吞畫面曝：還在喉嚨裡拍翅

吃下爸爸餵的優格　7歲小姐弟「死在床上」！恐怖原因曝光

川普住宅私藏逾萬政府文件！抄家清單曝光　48機密文件消失引猜疑

首度為陳時中站台　蔡英文：今年底選戰一定會贏

她常「生悶氣」！看診頻喊悶　醫一查驚：是肺腺癌

軒嵐諾來襲交通異動懶人包！39班機取消、106船班停駛　雙鐵正常

不斷更新／台東宣布：明正常上班、上課　各縣市懶人包一次看

麗晶精品黃金週目標上看5億營收　逾半數新客助攻全年業績創高

火車遇醉男性侵！人妻反抗竟被「推下鐵軌」慘死　幼子目睹崩潰

保柚來香聚　南檢與台南市府攜手反賄選

《順風》美月剪成「張員瑛同款瀏海」對比殘酷　見到成品哭出來

統一獅單季登錄2個羅薩　寫下聯盟新紀錄

選美也能做公益！2022金萌獎將開跑　寵物展巨型看板超吸睛

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

2歲童關車內7小時熱死　警敲門父母才發現

火辣網紅跳傘失敗　重摔落地死亡

女歌手衝觀眾席被扒到全裸！群狼掐乳襲臀

辣妹遊客露側乳裸背現身機場　影片迷暈16萬人

病患把醫院變「極樂天堂」　多P吸毒全來

卡車雨天打滑甩尾！　2女被尬進車底喪命

血型預測中風機率　這一型最危險

王室3娃寫卡片給「黛妃奶奶」1句話惹哭網友

南韓淫魔性侵11少女即將出獄　京畿道陷恐慌

車震衰遇搶匪！夫妻全裸被轟上街畫面曝

歐盟擬對俄國天然氣設價格上限　俄揚言切斷供應

美研究警告：mRNA疫苗恐讓人類免疫系統失靈

美國宣布對台軍售魚叉、響尾蛇飛彈　3批共336億台幣

更多熱門

相關新聞

川普住宅私藏逾萬機密文件！抄家清單曝光

川普住宅私藏逾萬機密文件！抄家清單曝光

美國聯邦法官9月2日公開文件清單，顯示聯邦調查局（FBI）上月在前總統川普的佛州住處「海湖莊園」（Mar-a-Lago）搜查時，查獲了超過1.1萬份政府文件，以及48個被標記為「機密」的空文件夾。

火辣網紅跳傘失敗　重摔落地死亡

火辣網紅跳傘失敗　重摔落地死亡

美核動力航母雷根號月底停靠釜山

美核動力航母雷根號月底停靠釜山

8月300共機越台海中線！較去年總和翻150倍

8月300共機越台海中線！較去年總和翻150倍

美國宣布「延續對中關稅」並啟動審查

美國宣布「延續對中關稅」並啟動審查

關鍵字：

加拿大北美要聞女主播蒼蠅Farah Nasser

讀者迴響

熱門新聞

張紫妍被逼陪睡百次玩5人行！13年後公司大反攻

啦啦隊女神遭開除！球團長文譙她配合度差

「反骨男孩」語謙被求婚了！

高鐵票根「為何一堆人買？」　內行曝真相

兄妹瘋狂性愛6年　她30歲才知男友是親哥哥

翻禮金簿「驚見綜藝大哥悄託人送紅包」

送小一女兒去上學！天兵爸離開接到警察電話

郭婷筠住家隔壁飄惡臭　驚見發黑屍體

軒嵐諾今夜掠過東北角！明晨2時「滿血回歸」變強颱　

好爸爸轉身變冷血殺手槍殺2男

軒嵐諾暴風圈觸3縣市　今晚明早最近台

V熱戀Jennie躺床視角疑外洩　BLACKPINK Lisa私照也外流

他生不出二寶！醫一驗「精蟲被火烤5年」驚呆　問職業懂了

記者爆料：Jennie整支手機遭駭了　「刻意重拍上傳」原因令人發毛

2歲童關車內7小時熱死　警敲門父母才發現

更多

最夯影音

更多
貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉

貨車卸貨倒退嚕芭比Q了　木板傾倒...司機秒縮牙叉
通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

通緝犯闖民宅從氣窗深入！　女兒在2樓爸遠端監控報警

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

何如芸離婚成功！官司卡3年半　斷開豪門：我是自由的何小姐

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

台中媽捧150萬現金參選　登記成第3位市長候選人

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

豐年祭節奏黑白猜女拳王　嘻哈舞步混淆對手連勝4男

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面