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大陸 大陸焦點 特派現場

糖果、辣椒醬...全球「店王」推1.1萬中秋禮盒！因1原因不賣月餅

▲▼ 月餅。（圖／中新社）

▲售價2398元的月餅。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中秋節臨近，大陸政府近期密集發文遏制「天價」月餅，而北京半島酒店內一款中秋禮盒近期引發關注。該份禮盒中，包含一份茶葉禮包、一盒龍酥糖、一盒巧克力、一盒蜂蜜糖和一盒辣椒醬，標價高達2398元（人民幣，下同，約新台幣1.1萬元）。

大陸發改委等部門8月曾發出公告，明確要求對單價超過500元（約新台幣2200元）的盒裝月餅實行重點監管；對月餅類產品的價格、包裝材料等提出更嚴格規定。另外，還規定月餅禮盒只能賣月餅。

不過，《中新社》指出，一些商家仍存在月餅禮盒混裝現象。在全球「店王」北京SKP百貨公司忠，月餅專櫃有多款超過500元，甚至上千元的月餅禮盒。

SKP中還有一款特殊的「中秋禮物籃」，裡面只包含一份茶葉禮包、一盒龍酥糖、一盒巧克力、一盒蜂蜜糖和一盒辣椒醬，標價為2398元（約新台幣1.1萬元）。

銷售人員表示，由於今年規定月餅禮盒不能混裝，因此他們特別將月餅從禮盒中剔除並減掉了月餅錢，「月餅可以額外購買加入禮盒中」；一個2398元禮盒，最多可以加入一盒標價498元的月餅。

對此，網友紛紛笑道，「老乾媽裡面沒有乾媽，月餅禮盒裡面也沒有月餅」、「靠譜，畢竟老婆餅里沒有老婆」、「只賣盒子不賣月餅，這樣就不是月餅禮盒了」。

▲▼ 月餅。（圖／中新社）

▲哈根達斯月餅。（圖／中新社）

除了半島酒店的月餅外，也有一些商家在禮盒內容、價格方面打起了「擦邊球」。哈根達斯便推出了羅浮宮聯名中秋套裝禮盒，並標注為「月餅冰淇淋系列」。該系列禮盒共有7款，其中4款禮盒超過500元，最貴的禮盒標價為999元。

網友好奇，「到底是月餅冰淇淋還是冰淇淋月餅？」對此，門市店員表示，月餅禮盒內的月餅均為冰淇淋餡。

大陸國家發展改革委有關負責人曾表示，從多年市場情況看，盒裝月餅平均生產成本為每盒70元（約新台幣310元）左右。

艾媒咨詢指出，中國月餅包裝年均費用超過25億元（約新台幣111億元），從以包裝為主營業務的上市公司公佈數據看，月餅包裝行業的毛利率高達27.5%。

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