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被分手哭著脫學妹褲子硬上！噁男出獄想打砲　諷「鮑魚鑲鑽」被告

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台中葉姓男子過去有妨害性自主前科，刑滿未滿5年，又犯妨害名譽罪。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台中報導

台中一葉姓男子18歲時性侵學妹，隔年又和未成年女網友約砲，依妨害性自主2罪被法院判2年4月刑期，才出獄不到五年，葉男又在IG上張貼一女子琳琳(化名的)的照片，酸對方說「她就是我的約砲對象」、「打個砲要花15000，鮑魚是鑲鑽的？」，被琳琳告上法院。台中地院簡易庭審理，認為葉男為累犯，依加重誹謗罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元，全案還可上訴。

葉男剛滿18歲時，和國中學妹交往，後來學妹想分手，葉男便邀學妹到祖母家挽回感情，在4樓神明廳哭著求她不要分手，因學妹始終不肯答應，葉男竟想強脫學妹褲子侵犯她，中途葉男舅媽一度上樓來祭拜祖先，葉男才暫時停止惡行，舅媽只發現葉男不斷哭泣，並無發現其他異狀，等舅媽下樓後，葉男強拉學妹到陽台性侵得逞，後學妹報警，葉男花30萬與學妹和解。。

犯案隔年，葉男又透過手機交友軟體認識年僅15歲的國三女學生，並在6月3日約她上汽車旅館床戰，事後被女學生父親發現提告。

葉男2度犯妨害性自主罪，各被法院判2年、6月刑期，並應執行有期徒刑2年4月確定。

而葉出獄後，在IG上張貼一女子琳琳(化名的)的照片，酸對方說「她就是我的約砲對象」、「打個砲要花15000，鮑魚是鑲鑽的？」，被琳琳告上法院。

葉男應訊時辯稱，因為想和琳琳性交易卻洽談不成，才貼文反擊她。不過檢方認為葉男已毀損琳琳名譽將他起訴，法院審理期間，法官認定葉犯行明確，而葉男2017年才剛因縮短刑期假釋，2018年因期滿執行完畢，未滿5年又再犯罪為累犯，依犯散布文字誹謗罪，處拘役40日，可易科罰金4萬元，全案還可上訴。

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