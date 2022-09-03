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不斷更新／軒嵐諾今晚風雨最強！全台活動停辦、延期一次看

記者朱祖儀／綜合報導

軒嵐諾颱風步步逼近台灣，各地天氣受到影響下起豪雨、大雨，中央氣象局也在今（3）日凌晨2點30分發布陸上警報。為了民眾安全著想，各縣市部分活動也做出變動，提醒民眾若要出遊，務必先確認妥當，以免白跑一趟。以下是《ETtoday新聞雲》為您整理的各縣市活動取消延期懶人包。

【基隆市】

＊為安全考量，9月2日到4日大武崙沙灘進行預防性封閉。

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▲ 基隆,大武崙沙灘。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲大武崙沙灘進行預防性封閉。（圖／記者郭世賢翻攝）

＊基隆嶼從9月2日到4日封島3天，船家皆自主取消船班，配合基隆市府封島處置。

另外，基隆衛生局原定9月3、4日在基隆港務分公司，開設6個月至5歲BNT幼兒疫苗大型接種站、文化局藝術進區活動、教育處萬人健走活動、動保所狗狗森友會活動及原定9月3日於基隆信義市場舉辦之群星會活動，都順延擇期舉行。

【台北市】

＊原訂於9月3日在國立台灣科學教育館1樓舉辦「2022 Fun學派對嘉年華」，因受颱風外圍環流影響，考量天候及與會人員安全，決議本次活動將取消並延期至10月22日辦理。

＊2022台北城市博覽會3日10點正常營運，惟全日戶外活動取消，另受颱風影響，3日營運時間至17點。

▲▼。（圖／翻攝自台北城市博覽會官網）

▲台北城市博覽會部分活動取消。（圖／翻攝自台北城市博覽會官網）

【新北市】

＊原訂9月2日富邦悍將與樂天桃猿賽事，受颱風軒嵐諾影響，包括賽事及賽後羅力引退儀式，將延期至9月5日於原場地新莊棒球場進行。

【桃園市】

＊國防部表示，原訂於9月3日桃園馬祖新村「進擊的迷彩」活動，因「軒嵐諾」颱風影響，基於安全考量，戶外活動延期；另「國防主題光影展」依既定時間展出至9月18日。後續視颱風動態，若發布陸上颱風警報，當日活動全面取消。

【新竹市】

＊新竹市政府原訂111年9月3日於市府前廣場辦理2022仲夏藝文季壓軸場，由「雲門舞集」帶來經典舞作《十三聲》，考量受軒嵐諾颱風外圍環流影響，活動延期至9月4日19點30分開演。

▲雲門舞集。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市2022仲夏藝文季「雲門舞集」戶外公演延期。（圖／新竹市府提供）

【新竹縣】

＊原訂3日在控溪吊橋旁停車場舉辦的秀巒村歲時祭儀祈福儀式活動，順延到9月10日舉辦。

＊新竹縣觀光8號「觀霧線」因主要行駛山區，因此新竹縣政府宣布，該公車路線於9月3、4日預防性停駛2天。

【台中市】

＊9月4日住宅發展工程處「台中樂居金獎雙年獎頒獎典禮」，改至台灣大道市政大樓惠中樓1樓室內中庭舉辦。

＊9月3日市府客家事務委員會「東好市集」，停止舉辦。

＊9月2日至4日環境保護局「梨山地區戶外定檢服務」，延期辦理。

＊9月3日新聞局「志工課程『故事力—實用表達技巧』」，延期辦理。

＊9月3日大里家庭福利服務中心「愛的里霧-支持成長團體」，延期辦理。

＊9月3日運動局「111年運動i台灣2.0計畫-台中市南屯區羽球社區聯誼賽」，延至10/1(六)辦理。

＊9月3日運動局「111年運動i台灣2.0計畫-台中市南屯區辦理相招來運動嘉年華會」，延至10/1(六)辦理。

＊9月3日、4日運動局「111年台中市體育總會『理事長盃』梧棲區棒球錦標賽」，延期辦理。

＊9月3日、4日運動局「111年新舞集旋風竅鳴研習營」，延至10/15、16(六、日)辦理。

＊9月4日社會局「CEDAW性平歌仔戲-穆桂英」元保宮場次，演出取消。

▲中颱軒嵐諾影響，台中社會局急宣布元保宮9/4活動取消。（圖／市府提供）

▲台中社會局宣布，元保宮9月4日活動取消。（圖／市府提供）

＊9月4日大里家庭福利服務中心「親子活動-植想與你，作伙」，延期辦理。

【彰化縣】

＊原訂9月3日晚上7點30分於員林市圓林園演出長榮交響樂團《後疫情時代～感恩音樂會》，因颱風取消演出。

【雲林縣】

＊9月3日健走活動延期舉辦，異動日期將另行公告

【高雄市】

＊高雄市政府於愛河灣推出「聊療漂漂河」活動，不過受到軒嵐諾影響，文化局宣布，全數裝置暫停展示，將視颱風動態，最早將於5日再次上工。

【屏東縣】

軒嵐諾颱風暴風圈擴大，基於安全考量，東琉線交通客船聯營處緊急於今（3）日上午6時許貼出公告，為了航行安全考量，宣布停航。

▼東琉線交通船3日全部停航。（圖／聯營處公關經理提供）

▲東琉線交通船3日因海面風浪過全部停航 。（圖／聯營處公關經理提供）

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